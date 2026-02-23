Thương tâm: Người phụ nữ mất thị lực, chấn thương sọ não do pháo nổ khi đi chúc Tết

Sức khỏe 23/02/2026 17:14

Người phụ nữ 48 tuổi (ở Hà Tĩnh) đi chúc Tết thì bất ngờ bị pháo bắn trúng mắt. Hậu quả mất toàn bộ nhãn cầu, tổn thương nghiêm trọng mi mắt, nhiều dị vật trong hốc mắt, xoang kèm chấn thương sọ não, vỡ thành xương và thị lực không thể hồi phục.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai liên tiếp tiếp nhận nhiều ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ, trong đó có cả trẻ em. Cụ thể, trong 3 ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, Khoa Mắt của bệnh viện đã ghi nhận nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng, phần lớn là trẻ em và thanh thiếu niên, với nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Theo các bác sĩ, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng như rách giác mạc, thủng hoặc vỡ nhãn cầu, xuất huyết nội nhãn, dị vật kim loại cắm sâu trong mắt, bỏng nhiệt và bỏng hóa chất vùng mặt. Đây đều là những tổn thương nặng nề, có thể để lại di chứng lâu dài, thậm chí không thể phục hồi.

Điển hình là trường hợp một phụ nữ 48 tuổi (Hà Tĩnh) bị pháo bắn trúng mắt khi đi chúc Tết. Hậu quả, bệnh nhân mất toàn bộ nhãn cầu, tổn thương nghiêm trọng mi trên – mi dưới, nhiều dị vật nằm trong hốc mắt và xoang, kèm chấn thương sọ não, vỡ xương thành ổ mắt. Thị lực không còn khả năng cứu vãn, vì vậy, bệnh nhân được hội chẩn toàn viện và phẫu thuật với sự phối hợp của các chuyên khoa Mắt, Tai Mũi Họng và Phẫu thuật Thần kinh.

Thương tâm: Người phụ nữ mất thị lực, chấn thương sọ não do pháo nổ khi đi chúc Tết - Ảnh 1
Bệnh nhân được các bác sĩ kiểm tra thị lực

Theo thông tin từ VietNamNet, một bệnh nhân nam 45 tuổi (Hải Phòng) bị tổn thương cả hai mắt khi tự đốt pháo. Dị vật cắm sâu vào giác mạc, củng mạc, kèm chấn thương sọ não và xuất huyết dưới màng cứng khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng, đau nhức dữ dội. Bệnh nhân đã được xử trí cấp cứu chấn thương sọ não và phẫu thuật lấy dị vật.

Đáng lo ngại, một bé trai 10 tuổi (Hà Nội) nhặt pháo còn sót lại ngoài sân, giấu gia đình để đốt thử, pháo phát nổ gây xuất huyết nội nhãn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Sau hai ngày điều trị, tình trạng các bệnh nhân đã tạm ổn định nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi sát.

Các chuyên gia cho biết, khi phát nổ, pháo tạo ra áp lực rất lớn, kèm mảnh vỡ kim loại tốc độ cao, tia lửa và nhiệt độ cao. Chỉ trong tích tắc, nhãn cầu - vốn có cấu trúc mỏng manh - có thể bị xuyên thủng và gần như không có khả năng tự bảo vệ trước những tác động này.

Trẻ em là nhóm có nguy cơ cao do tính tò mò, thích xem hoặc tự đốt pháo nhưng thiếu kỹ năng nhận diện nguy hiểm. Nhiều em không biết chọn vị trí an toàn khi đứng xem. Chỉ một phút lơ là của người lớn kết hợp với sự hiếu kỳ của trẻ có thể dẫn đến hậu quả nặng nề.

Bên cạnh đó, không ít người lớn vẫn chủ quan khi sử dụng pháo, cho rằng pháo nhỏ hoặc pháo tự chế không nguy hiểm hoặc cho trẻ tự châm lửa, nhặt pháo chưa nổ hết để kiểm tra, đốt pháo trong không gian hẹp hoặc gần nhà dân.

Các bác sĩ nhấn mạnh, mọi loại pháo đều tiềm ẩn nguy cơ sát thương cao, đặc biệt đối với mắt.

Khi xảy ra tai nạn do pháo nổ, nạn nhân tuyệt đối không dụi mắt, không tự ý lấy dị vật ra và không nhỏ thuốc tùy tiện. Cần che nhẹ mắt bằng gạc sạch và nhanh chóng đưa đến cơ sở chuyên khoa mắt gần nhất. “Thời gian vàng trong xử trí chấn thương nhãn cầu chỉ tính bằng giờ. Can thiệp càng sớm, cơ hội bảo tồn thị lực càng cao”, các bác sĩ khuyến cáo.

Theo thống kê của Bộ Y tế, riêng ngày mùng 3 Tết, cả nước ghi nhận 32 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 14 trường hợp phải nhập viện theo dõi. Tai nạn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ tự chế cũng ghi nhận 19 ca cấp cứu. 

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