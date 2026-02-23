Đọc xong tin nhắn trong máy chồng sắp cưới, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng rồi đi 'trăng mật' với người không ai ngờ tớ

Tâm sự 23/02/2026 17:18

Đến khi vào trang cá nhân của cô ta, em mới vỡ òa xót xa. Những hình ảnh cô ta đăng không thấy mặt chồng em nhưng em có thể nhận ra bàn tay, đôi giày, chiếc áo quen thuộc kia.

Em với chồng sắp cưới quen nhau 4 năm rồi mới quyết định đi đến hôn nhân. Tình cảm cũng có thể gọi là mặn nồng. Hai bên gia đình đã định ngày đám cưới, nhà em lúc đó còn dựng cả rạp xong rồi. Vậy mà trước ngày cưới 3 ngày, đọc được một tin nhắn mà em hủy luôn đám cưới chuẩn bị cả năm trời.

“Chú rể của cô đang nằm kế bên tôi nè”.

 

Kèm theo tin nhắn đó là tấm hình một người đàn ông bán nude đang nằm ngủ. Không hề thấy mặt ai trong tấm hình, nhưng em thấy rõ hình xăm ngay trên ót là của chồng sắp cưới. Vì đó là hình xăm em đặc biệt chọn cho anh ta, rất hiếm giống ai.

Em nghĩ tấm hình này được chụp chưa lâu, và em linh cảm được chồng phản bội em. Em ngẩn người vì sốc, sau đó thì đau đớn tột cùng. Chuyện đã đến nước này, em lại nghĩ tích cực hơn rằng ít ra vẫn chưa tới ngày cưới, em còn cơ hội cứu lấy mình. Em không bứt dây động rừng, bắt đầu tìm chân tướng sự việc từ trang Facebook cá nhân của chồng.

Nếu bồ của chồng đã ra tay vào thời điểm này thì chính là cô ta muốn giữ bằng được người tình. Em lục tìm trong người like, bình luận trong các bài post của chồng. Vì chồng em rất ít khi đăng bài nên chỉ cần tìm được người hay tương tác nhất. Cuối cùng em tìm được một cô ả luôn “thả tim” bất kì cái gì chồng em đăng.

Đến khi vào trang cá nhân của cô ta, em mới vỡ òa xót xa. Những hình ảnh cô ta đăng không thấy mặt chồng em nhưng em có thể nhận ra bàn tay, đôi giày, chiếc áo quen thuộc kia. Còn có những câu lãng mạn về tình yêu, kiểu như: “Chỉ cần anh thương em, cả thế giới cứ để em lo”. Và tất cả những gì cô ta đăng, chồng em đều thả tim hoặc like không sót tấm nào.

Đọc xong tin nhắn trong máy chồng sắp cưới, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng rồi đi 'trăng mật' với người không ai ngờ tớ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trang cá nhân của ả bồ không hề có thông tin gì, chỉ kết bạn với hai người, một trong số đó là chồng em. Tài khoản còn lại mới đích thị là của cô ta. Em mới hiểu ra, ả bồ chỉ tạo một tài khoản vô danh để thể hiện thứ tình cảm lén lút với chồng em. Đã biết trang cá nhân thực, em tìm đến thông tin ngoài đời thực của cô ta.

Chân tướng sự thật chính là chồng em đã ngoại tình từ 2 năm trước, trong khi đã yêu em 4 năm. Nhân tình của chồng làm giáo viên tiểu học. Em điều tra thêm một hồi thì phát hiện hóa ra cô bồ này là người yêu cũ của chồng. Em lại nhớ đến lý do chia tay người cũ mà chồng em đã nói, là vì gia đình không cho phép.

Tóm gọn lại, chồng em muốn đứng hai thuyền, vừa lấy em hợp lòng cha mẹ, vừa có bồ để vui chơi. Tìm hiểu được tới đây, em đưa ra quyết định giữ im lặng, không muốn nghe bất kì lời biện hộ, giải thích nào. Em báo với người nhà, mẹ em liền nói: “Không sao, chồng tốt thì mẹ gả không thì thôi, nói một tiếng với họ hàng là được”. Được ba mẹ an ủi em cũng thấy đỡ hơn phần nào.

Đã quyết vậy rồi nhưng em vẫn tỏ ra chẳng có gì với chú rể. Em gửi một món quà tới tận văn phòng hiệu trưởng của trường cô bồ đang dạy. Trong hộp quà đó em rửa hết hình cô ta đăng trên mạng, kèm thêm vài câu: “Em làm tình nhân chưa đủ, còn phá đám cưới của người khác, tặng không album ảnh cưới của chị để em xem cho vui!”.

Vào ngày cưới định sẵn, em lên đường hưởng “tuần trăng mật” với một người không phải chồng sắp cưới của mình. Đây là chuyến du lịch em đặt để cho hai vợ chồng đi chơi. Cuối cùng, em lại đi với mẹ. Đúng là không ai bằng cha mẹ mình.

Đến ngày rước dâu, em chỉ nhắn đúng một câu: “Đến nhà nhân tình rước dâu đi nhé!” rồi tắt luôn máy. Giờ thì em thư thả ở Đà Nẵng, để lấy lại sức sau khi dẹp một đám cưới, một cuộc hôn nhân tồi tệ.

Đêm tân hôn bị chồng nhốt ngoài phòng khách, tôi chết lặng khi nghe mẹ chồng nói vọng ra từ bên trong

Đêm tân hôn bị chồng nhốt ngoài phòng khách, tôi chết lặng khi nghe mẹ chồng nói vọng ra từ bên trong

Chỉ cần nhìn qua tôi cũng biết đây là chiêu trò của người yêu cũ muốn phá đám cưới của tôi. Vì chỉ có Lân mới ôm mối hận và muốn trả thù tôi một cách ích kỷ và trẻ con như thế.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 26/2/2026

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc sau ngày 26/2/2026

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Đúng ngày mai, thứ Ba 24/2/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (26/2/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (26/2/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đọc xong tin nhắn trong máy chồng sắp cưới, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng rồi đi "trăng mật" với người không ai ngờ tớ

Đọc xong tin nhắn trong máy chồng sắp cưới, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng rồi đi "trăng mật" với người không ai ngờ tớ

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Danh tính đôi nam nữ tử vong cùng ôtô dưới mương nước ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Đêm tân hôn bị chồng nhốt ngoài phòng khách, tôi chết lặng khi nghe mẹ chồng nói vọng ra từ bên trong

Đêm tân hôn bị chồng nhốt ngoài phòng khách, tôi chết lặng khi nghe mẹ chồng nói vọng ra từ bên trong

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Thương tâm: Người phụ nữ mất thị lực, chấn thương sọ não do pháo nổ khi đi chúc Tết

Thương tâm: Người phụ nữ mất thị lực, chấn thương sọ não do pháo nổ khi đi chúc Tết

Sức khỏe 1 giờ 42 phút trước
Nửa đêm chồng gọi dậy thú tội một điều kinh hoàng, tôi vứt bỏ tất cả, lao mình vào cơn mưa tầm tã

Nửa đêm chồng gọi dậy thú tội một điều kinh hoàng, tôi vứt bỏ tất cả, lao mình vào cơn mưa tầm tã

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Tá hỏa người ẩn danh tặng 21 kg vàng để sửa đường ống nước

Tá hỏa người ẩn danh tặng 21 kg vàng để sửa đường ống nước

Thế giới 1 giờ 45 phút trước
Bị đuổi khỏi nhà tay trắng, vợ để lại đúng "thứ này" khiến chồng và mẹ chồng phải xin tôi quay về

Bị đuổi khỏi nhà tay trắng, vợ để lại đúng "thứ này" khiến chồng và mẹ chồng phải xin tôi quay về

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (24/2/2026), thời tới cản không được, 3 con giáp phú quý tự nhiên đến, càng có tuổi càng giàu sang sung túc

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Ba 24/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị đuổi khỏi nhà tay trắng, vợ để lại đúng "thứ này" khiến chồng và mẹ chồng phải xin tôi quay về

Bị đuổi khỏi nhà tay trắng, vợ để lại đúng "thứ này" khiến chồng và mẹ chồng phải xin tôi quay về

Vứt bỏ gia đình vì cái thai của bồ, chồng "chết đứng" khi biết sự thật về đứa con trai trong bụng

Vứt bỏ gia đình vì cái thai của bồ, chồng "chết đứng" khi biết sự thật về đứa con trai trong bụng

Tưởng mẹ chồng ủng hộ ngoại tình, chồng hí hửng dắt bồ về để rồi "khóc không ra tiếng" trước màn kịch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ chồng ủng hộ ngoại tình, chồng hí hửng dắt bồ về để rồi "khóc không ra tiếng" trước màn kịch của mẹ và vợ

Chồng ngoại tình, vợ vừa khóc vừa thu dọn đồ về ngoại thì mẹ chồng chặn lại: "Để đó mẹ, mẹ sẽ khiến chúng nó phải quỳ lạy xin lỗi con!

Chồng ngoại tình, vợ vừa khóc vừa thu dọn đồ về ngoại thì mẹ chồng chặn lại: "Để đó mẹ, mẹ sẽ khiến chúng nó phải quỳ lạy xin lỗi con!

Câu nói ngây thơ của con gái vạch trần màn ngoại tình chấn động của chồng: "Mẹ ơi, cô trong tủ sao chưa ra?

Câu nói ngây thơ của con gái vạch trần màn ngoại tình chấn động của chồng: "Mẹ ơi, cô trong tủ sao chưa ra?

Vừa dẫn bạn trai về mẹ đã đuổi thẳng cổ, một tháng sau tôi "rụng rời" phát hiện sự thật mà bà đã nhìn thấu

Vừa dẫn bạn trai về mẹ đã đuổi thẳng cổ, một tháng sau tôi "rụng rời" phát hiện sự thật mà bà đã nhìn thấu