Ngỡ ngàng "thức uống trường thọ" của người Việt: Vừa bổ dưỡng, vừa giữ dáng, uống mỗi ngày không lo béo

Dinh dưỡng 22/02/2026 05:00

Nước dừa không chỉ là thức uống được yêu thích ở Việt Nam mà còn được mệnh danh là "nước khoáng tự nhiên" nhờ bảng thành phần dinh dưỡng vượt trội.

Quả dừa là loại quả rất quen thuộc với người dân Việt Nam và được sử dụng nhiều trong cuộc sống. Ngoài cùi dừa làm nguyên liệu trong các món ăn, làm dầu dừa, nước dừa cũng là đồ uống được nhiều người yêu thích.Bên cạnh tác dụng giải khát, nước dừa còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Ngỡ ngàng 'thức uống trường thọ' của người Việt: Vừa bổ dưỡng, vừa giữ dáng, uống mỗi ngày không lo béo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của nước dừa 

Nguồn cung cấp chất điện giải và bù nước tự nhiên

Nước dừa được coi là thức uống bù khoáng hoàn hảo nhờ chứa các chất điện giải quan trọng như kali, natri, magie và canxi giúp cân bằng chất lỏng trong cơ thể một cách hiệu quả. Đặc biệt sau khi vận động mạnh, tập thể thao hoặc khi bị mất nước do nắng nóng, uống nước dừa giúp phục hồi năng lượng nhanh chóng và ngăn ngừa tình trạng chuột rút hay mệt mỏi mà không cần đến các loại nước tăng lực chứa nhiều đường hóa học.

Hỗ trợ ổn định huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Việc duy trì thói quen uống nước dừa đều đặn rất có lợi cho hệ tim mạch nhờ hàm lượng kali dồi dào giúp điều hòa huyết áp và giảm áp lực lên thành mạch. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các dưỡng chất trong nước dừa có khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu, ngăn ngừa hình thành cục máu đông và cải thiện lưu thông máu, từ đó bảo vệ trái tim khỏi các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. 

Ngỡ ngàng 'thức uống trường thọ' của người Việt: Vừa bổ dưỡng, vừa giữ dáng, uống mỗi ngày không lo béo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân và tăng cường trao đổi chất

Đối với những người đang trong quá trình ăn kiêng, nước dừa là sự thay thế tuyệt vời cho các loại nước ngọt có gas nhờ lượng calo cực thấp và hoàn toàn không chứa chất béo. Ngoài ra, các enzyme tự nhiên có trong nước dừa còn giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ hơn, tạo cảm giác no lâu và giúp cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả, từ đó hỗ trợ bạn duy trì vóc dáng thon gọn một cách bền vững. 

Nuôi dưỡng làn da rạng rỡ và ngăn ngừa lão hóa

Khả năng làm đẹp da từ bên trong là một trong những lý do khiến nước dừa được phái đẹp ưa chuộng nhờ chứa các cytokine giúp thúc đẩy sự tăng trưởng tế bào da và cân bằng độ pH. Thường xuyên sử dụng nước dừa giúp cung cấp độ ẩm tự nhiên, làm mờ các vết thâm mụn và ngăn ngừa tình trạng lão hóa sớm, mang lại cho bạn một làn da căng mịn, rạng rỡ và tràn đầy sức sống từ sâu bên trong.

Ngỡ ngàng 'thức uống trường thọ' của người Việt: Vừa bổ dưỡng, vừa giữ dáng, uống mỗi ngày không lo béo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cần lưu ý gì khi uống nước dừa hàng ngày?

Uống nước dừa đã được chứng minh có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên khi sử dụng nước dừa chúng ta cần nắm rõ một vài lưu ý sau đây:

  • Chỉ nên uống 1 cốc nước dừa mỗi ngày.
  • Tuyệt đối không dùng nước dừa để thay thế cho nước lọc.
  • Nên uống nước dừa vào buổi sáng để cơ thể hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng và chất điện giải.
  • Không nên uống nước dừa ban đêm vì sẽ khiến tay chân bủn rủn, khó ngủ ngon giấc.
  • Nên ngừng sử dụng nếu có dấu hiệu đầy bụng, tiêu chảy,… sau khi uống nước dừa.
  • Nguyên nhân là do nước dừa có tính hàn có thể gây lạnh bụng.
  • Người bị huyết áp thấp thì không nên uống nhiều nước dừa vì sẽ gây hạ huyết áp quá mức.
  • Nên lựa chọn nước dừa nguyên chất, hạn chế uống nước dừa đóng chai đã qua xử lý.
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