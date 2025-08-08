Nước dừa ngọt mát ngày hè nhưng 'đại kỵ' với 3 nhóm người này

Dinh dưỡng 08/08/2025 05:00

Nước dừa là thức uống giải khát, tốt cho sức khỏe được nhiều người sử dụng. Lợi ích mà nước dừa mang lại rất nhiều, tuy nhiên có một số đối tượng đặc biệt cần cân nhắc trước khi sử dụng.

Nước dừa là nguồn nước tinh khiết nhất, là chất lỏng trong suốt hoặc hơi đục, nằm trong phần ruột rỗng của dừa. Loại nước này được con người khai thác để sử dụng như thứ nước giải khát từ thiên nhiên. Nước dừa vị thơm bùi đặc trưng, vị ngọt thanh mát. Cần phân biệt nước dừa và nước cốt dừa vì nước cốt dừa là phần nước và dầu béo được tinh chế từ phần cơm dừa.

Nước dừa ngọt mát ngày hè nhưng 'đại kỵ' với 3 nhóm người này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người ta ưa chuộng nước dừa không chỉ vì hương vị thơm ngon của nó mà còn nhờ giá trị dinh dưỡng do nó đem lại. Đặc biệt ở những vùng có khí hậu nhiệt đới nắng nóng, bên cạnh nước dừa tinh khiết được lấy ra từ những trái dừa tươi xanh, người dân còn uống nước dừa được sản xuất theo dạng lon hoặc đóng chai. Ngoài công dụng giải khát, loại nước này còn được dùng thay thế cho chất bù điện giải, dùng làm thuốc và sử dụng trong làm đẹp, nấu ăn.

Những ai không nên uống nước dừa?

Nước dừa là thức uống vừa giúp giải khát vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể uống nước dừa hoặc uống bao nhiêu cũng được. Nếu bạn chưa biết những ai không nên uống nước dừa thì dưới đây là những nhóm người nên tránh loại thức uống này:

Người dễ bị dị ứng

Tương tự như các bệnh dị ứng khác, nước dừa cũng có thể gây dị ứng ở một số người bị dị ứng với thành phần nào đó có trong nước dừa. Vì vậy, những người dễ bị dị ứng nên tuyệt đối tránh sử dụng cả nước và cùi dừa.

Nước dừa ngọt mát ngày hè nhưng 'đại kỵ' với 3 nhóm người này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh thận

Hàm lượng kali cao của nước dừa là một trong những lý do khiến nó trở thành một loại thức uống tuyệt vời, cụ thể trong một ly nước dừa có chứa đến khoảng 600 miligam kali. Tuy nhiên, nếu bạn mắc bệnh thận, lượng kali trong nước dừa lại có khả năng gây nguy hiểm và dẫn đến nhịp tim không đều.

Người thường xuyên bị cảm lạnh

Nước dừa có tác dụng giải nhiệt rất tốt cho cơ thể. Những người dễ bị cảm lạnh hoặc sống ở môi trường lạnh nên bỏ qua vì nước dừa có thể làm mát nhiệt độ cơ thể, khiến họ dễ bị cảm lạnh hơn.

Thời điểm nên uống nước dừa

Nước dừa rất tiện lợi, có thể sử dụng vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Tuy nhiên, có 3 thời điểm vàng uống nước dừa giúp đạt hiệu quả dinh dưỡng tối đa bao gồm:

Nước dừa ngọt mát ngày hè nhưng 'đại kỵ' với 3 nhóm người này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Buổi sáng, sau khi thức dậy: Thời điểm này dạ dày bạn đang trống, nước dừa sẽ được hấp thu tối ưu, hỗ trợ lưu thông đường ruột và tăng hệ miễn dịch của cơ thể.

Sau khi tập luyện hoặc lao động: Sử dụng nước dừa vào thời điểm này giúp bổ sung nước và điện giải mất qua mồ hôi và giúp cơ thể hồi phục sức bền sau một thời gian vận động.

Gần bữa ăn: Nước dừa có khả năng tăng cường lưu thông đường ruột và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Việc uống nước dừa trước hoặc sau bữa ăn giúp tiêu hóa nhanh hơn và giảm triệu chứng đầy bụng, khó tiêu. Ngoài ra, uống nước dừa trước khi ăn còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

nước dừa ai không nên uống nước dừa dinh dưỡng

