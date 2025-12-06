Mộc nhĩ có giá rẻ bèo ăn vào cực ngon lại có vô vàn lợi ích sức khỏe

Mộc nhĩ không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn ngon của ẩm thực châu Á mà còn được xem là một 'siêu thực phẩm' với vô vàn lợi ích sức khỏe.

Mộc nhĩ hay còn được biết đến với các tên gọi khác như nấm tai mèo, mộc nhu, mộc tung, mộc nga, vân nhĩ, hắc mộc nhĩ hoặc nấm mèo. Chúng chính là một loại nấm được mọc ở trên thân của nhiều loại cây gỗ. Nó có thể được sử dụng như một loại thực phẩm để chế biến các bữa ăn hoặc dược phẩm trong chế tạo các bài thuốc.

Mộc nhĩ có giá rẻ bèo ăn vào cực ngon lại có vô vàn lợi ích sức khỏe - Ảnh 1
Mộc nhĩ có tác dụng gì với sức khỏe?

Loại bỏ tạp chất trong cơ thể

Chất keo nhầy trong nắm tay mèo có công dụng dính các tạp chất bên trong ruột. Sau đó, nó sẽ thúc đẩy các tạp chất làm bên ngoài và làm sạch hệ tiêu hóa của người ăn nấm mèo. Thực phẩm này còn được nhiều người gọi là collagen thực vật hỗ trợ thanh lọc hiệu quả cho cơ thể.

Công dụng trong việc giảm cân

Một số người còn bổ sung thêm nấm mèo trong bữa ăn hàng ngày để giảm cân. Khi sử dụng đúng cách, mộc nhĩ sẽ hỗ trợ làm giảm cholesterol có trong máu và giúp thúc đẩy quá trình giảm cân tốt hơn. Nấm mèo còn chứa thêm vitamin, chất chống oxy hóa và protein dồi dào giúp hỗ trợ trẻ hóa làn da và khỏe đẹp từ bên trong cơ thể.

Mộc nhĩ có giá rẻ bèo ăn vào cực ngon lại có vô vàn lợi ích sức khỏe - Ảnh 2
Có thể thúc đẩy sức khỏe não bộ

Nấm nói chung được cho là có tác dụng duy trì chức năng não khỏe mạnh. Một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy rằng mộc nhĩ và các loại nấm khác ức chế hoạt động của beta secretase, một loại enzym giải phóng protein amyloid beta. Những protein này gây độc cho não và có liên quan đến các bệnh thoái hóa, chẳng hạn như bệnh Alzheimer. Mặc dù những phát hiện này đầy hứa hẹn, nhưng nghiên cứu trên con người vẫn là rất cần thiết trước khi đưa ra kết luận.

Có thể bảo vệ gan của bạn

Mộc nhĩ có thể bảo vệ gan của bạn khỏi tác hại của một số chất. Trong một nghiên cứu trên chuột, dung dịch nước và bột mộc nhĩ đã giúp đảo ngược và bảo vệ gan khỏi bị tổn thương do dùng quá liều acetaminophen và thường được bán trên thị trường là Tylenol ở Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu đã liên kết tác động này với các đặc tính chống oxy hóa mạnh của nấm. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên người – như đã nói, vẫn là rất cần thiết.

Mộc nhĩ có giá rẻ bèo ăn vào cực ngon lại có vô vàn lợi ích sức khỏe - Ảnh 3
Những người không nên ăn mộc nhĩ

Không chỉ góp phần giúp hương vị món ăn thêm thơm ngon, hấp dẫn, mộc nhĩ còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn mộc nhĩ. Dưới đây là những trường hợp không nên ăn mộc nhĩ để tránh gặp phải những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe:

Phụ nữ mang thai: Mộc nhĩ có thể gây hoạt huyết tiêu ứ nên không tốt cho sự phát triển của thai nhi. Bởi vậy, mẹ bầu không nên ăn mộc nhĩ.

Những người đang có vấn đề về tiêu hóa như đầy bụng, tiêu chảy,... cũng không nên ăn mộc nhĩ vì loại thực phẩm này có tính hàn có thể khiến cho tình trạng bệnh càng nghiêm trọng hơn.

Trẻ nhỏ và các trường hợp dễ bị dị ứng cũng nên cẩn trọng với loại thực phẩm này. Nguyên nhân là bởi trong mộc nhĩ có chứa một số hoạt chất nhạy cảm với ánh sáng, có thể gây đau nhức da, viêm da, phù nề thanh quản,...

Mộc nhĩ có giá rẻ bèo ăn vào cực ngon lại có vô vàn lợi ích sức khỏe - Ảnh 4
Các trường hợp vừa nhổ răng, vừa phẫu thuật hay bị chảy máu mũi,... cũng không nên ăn mộc nhĩ.

Người bị bệnh loãng máu hay máu khó đông không nên ăn mộc nhĩ vì loại thực phẩm này có tác dụng ngăn ngừa đông máu. Những người mới bị xuất huyết não thì tuyệt đối không nên ăn mộc nhĩ.

