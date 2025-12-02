5 tác dụng của quả mơ với sức khỏe bạn nên biết

Mơ đến Địa Trung Hải khoảng 2.000 năm trước, nơi chúng sinh sôi nảy nở trong khí hậu nắng ấm. Ngày nay, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran là những quốc gia sản xuất mơ lớn nhất thế giới. Có nhiều loại mơ khác nhau để thưởng thức, phổ biến nhất là Blenheim, Tilton và Moorpark.

Quả mơ được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc, nơi nó được trồng lần đầu tiên khoảng 4.000 năm trước. Loại quả thơm ngon này được người dân địa phương, thương nhân và du khách ưa chuộng, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi nó đã bắt đầu cuộc hành trình về phía tây dọc theo Con đường Tơ lụa nổi tiếng. Theo thời gian, mơ bắt đầu phát triển trên khắp Trung Á và Trung Đông.

Mơ khô chứa một lượng lớn kali – một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh cân bằng chất lỏng và điện giải trong cơ thể. Kali giúp giãn nở mạch máu, từ đó hỗ trợ kiểm soát huyết áp và giảm căng thẳng lên hệ tim mạch. Thường xuyên ăn mơ khô với liều lượng hợp lý giúp giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý tim mạch khác.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt

Mơ khô là một trong những loại trái cây sấy khô có hàm lượng Sắt cao. Sắt là thành phần chính tạo nên hemoglobin, chất vận chuyển oxy trong máu. Tiêu thụ mơ khô giúp bổ sung Sắt, đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai, phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt và những người có nguy cơ thiếu máu, giúp chống lại tình trạng mệt mỏi và chóng mặt.

Tăng cường thị lực

Mơ khô là nguồn cung cấp vitamin A (dưới dạng beta-carotene) tuyệt vời. Beta-Carotene là tiền chất của vitamin A, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mắt khỏi các gốc tự do. Thường xuyên ăn mơ khô giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác và hỗ trợ thị lực khỏe mạnh, đặc biệt vào ban đêm.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ sức khỏe gan

Gan đóng vai trò quan trọng trong việc giải độc cơ thể, xử lý chất dinh dưỡng và chuyển hóa chất béo. Những loại trái cây sấy khô này chứa các hợp chất giúp bảo vệ gan khỏi stress oxy hóa và tình trạng viêm, những yếu tố có thể dẫn đến tổn thương gan theo thời gian.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Food and Chemical Toxicology cho thấy quả mơ có thể có đặc tính bảo vệ gan, nghĩa là chúng có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan như gan nhiễm mỡ và xơ gan. Nó cũng có thể làm giảm tổn thương oxy hóa và thúc đẩy quá trình giải độc.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù mơ khô mang lại nhiều lợi ích, nhưng bạn nên tiêu thụ chúng một cách điều độ (chỉ khoảng 4-5 quả mỗi ngày) vì chúng chứa đường và calo cô đặc. Ngoài ra, hãy chọn mua mơ khô không chứa hoặc chứa ít lưu huỳnh dioxide để tránh các phản ứng nhạy cảm ở một số người.