'Bạch nguyệt quang' Chương Nhược Nam đình đám ép cân, lộ chân gầy phát sợ

Một bộ phận khán giả lo lắng Chương Nhược Nam có thể đang làm việc quá sức hoặc ăn kiêng quá mức. Nhưng người hâm mộ của nữ diễn viên giải thích rằng, Chương Nhược Nam đã cố giảm cân để phục vụ cho bộ phim mới cô đang tham gia.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền video của Chương Nhược Nam xuất hiện với vóc dáng gầy rõ rệt. Trong video, cô diện trang phục đơn giản, mặc quần tất trắng và áo choàng xám. Điều khiến khán giả chú ý là đôi chân mảnh khảnh của nữ diễn viên.

Đây không phải lần đầu mỹ nhân sinh năm 1996 gây bàn luận về ngoại hình. Trong quá trình quay phim “Khó dỗ dành", Chương Nhược Nam có cảnh ngồi dưới mưa, cổ tay nhỏ đến mức không thể đeo đồng hồ.

Trong phim, Chương Nhược Nam đóng vai một bệnh nhân ung thư, nên cô cần vóc dáng gầy gò để hóa thân thành nhân vật này.

Cảnh này xảy ra vào đầu năm 2025, khi cân nặng của Chương Nhược Nam giảm xuống khoảng 37kg. Với chiều cao 1,66m thì chỉ số BMI của cô chỉ đạt 14,5. Đây là con số nguy hiểm, gần với ngưỡng nguy cơ suy cơ quan nội tạng.

“Cảm giác mỏng manh, dễ vỡ” là yêu cầu mà đạo diễn phim “Khó dỗ dành” đặt ra cho nhân vật Ôn Dĩ Phàm của Chương Nhược Nam. Vậy nên, cô đã áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt: bữa sáng chỉ có trứng luộc và nước cần tây, bữa trưa là ức gà trộn cải kale, còn sau buổi trưa thì tuyệt đối không ăn gì.

Sau một cảnh quay đêm, trợ lý nhìn thấy nữ diễn viên ngồi trong góc nhai miến ăn liền, chỉ có giá trị dinh dưỡng là 12 calo. Nhân viên tiết lộ, trang phục chuẩn bị cho Chương Nhược Nam thực chất là cỡ trẻ em 12 tuổi, phần eo váy phải kẹp đến 7-8 chiếc kẹp mới cố định được.

Sự mảnh mai này thực sự trở thành bí quyết thu hút sự chú ý. Hình ảnh xương quai xanh sắc nét của cô khiến cụm từ “Chương Nhược Nam gầy đến đau lòng” trở thành chủ đề nóng, giúp cô tăng thêm 600.000 người theo dõi trong một ngày.

Tuy nhiên, cái giá phải trả là việc cô thường xuyên bị hạ đường huyết trên trường quay. Có lần, khi quay cảnh chạy, mắt Chương Nhược Nam tối sầm và đập vào máy quay, cánh tay bầm tím nửa tháng không tan.

Bạn diễn Bạch Kính Đình trêu chọc Chương Nhược Nam rằng: “Ôm cô ấy như ôm một bó cành khô, xương quai xanh đâm đau cằm tôi”. Câu thoại này vốn không có trong kịch bản, mà là phản ứng chân thật của nam diễn viên được giữ lại trong phim.

Trong giới phim ảnh lan truyền câu nói “lên hình tăng thêm 5kg”. Ê-kíp của Chương Nhược Nam giải thích rằng, ống kính máy ảnh tạo ra hiệu ứng kéo giãn theo chiều ngang, cơ thể bình thường sẽ trông béo hơn trên màn hình.

Một nhiếp ảnh gia phim ảnh tiết lộ: “Cân nặng thực của nghệ sĩ cần nhẹ hơn trên hình 20%, nếu không quay lên sẽ thất bại ngay”.

Quy tắc này buộc các nữ diễn viên rơi vào cuộc đua giảm cân khốc liệt. Dĩnh Nhi giảm cân đến mức lộ xương sườn, vừa mổ xong 10 ngày đã phải trở lại làm việc và tiếp tục ăn kiêng. Bạch Lộc livestream than phiền rằng: “Rõ ràng đã rất gầy, lên hình vẫn trông béo”.

Song, quy định mới của Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đã báo hiệu sự thay đổi, nêu rõ quan điểm phản đối việc coi “gầy mới là đẹp”.