Đến chiều 4/12, mưa lũ khiến Lâm Đồng có hơn 3.200 nhà ngập, ít nhất 2 người tử vong và nhiều khu vực bị chia cắt do nước lên nhanh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 4/12, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm (tỉnh Lâm Đồng), cho biết, địa phương đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, thủ tục, bàn giao thi thể ông Nguyễn Văn Tạc (63 tuổi) cho người thân lo hậu sự. Chính quyền địa phương cũng thăm hỏi, hỗ trợ người thân nạn nhân số tiền 2 triệu đồng. Theo lãnh đạo xã Hàm Liêm, rạng sáng cùng ngày, nước lũ dâng cao khiến căn nhà của ông Tạc và người dân lân cận bị ngập sâu. Thời điểm này, chính quyền địa phương huy động người, lực lượng đến hỗ trợ người dân sơ tán, di dời tài sản. Ông Tạc cũng được cơ quan chức năng đưa đến nơi an toàn.

Tuy nhiên, đến khoảng 14h cùng ngày, ông Tạc bất ngờ bơi qua vùng ngập để trở về nhà và bị nước nhấn chìm, tử vong. Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Hàm Liêm phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đưa nạn nhân lên bờ, bàn giao người thân lo hậu sự.

Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân vùng lũ sơ tán đến nơi an toàn - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo thông tin từ báo Người Lao Động, thống kê sơ bộ, toàn tỉnh hiện có khoảng 3.296 căn nhà bị ngập, trong đó nặng nhất ở các xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Lương Sơn, Bắc Bình và Sông Lũy (Bình Thuận cũ). Nhiều nơi ngập sâu từ 0,8 – 2,5m, buộc chính quyền tổ chức di dời tổng cộng 860 hộ dân đến nơi an toàn. Riêng xã Hiệp Thạnh ghi nhận một căn nhà và vật dụng bị nước cuốn trôi, cùng hai ô tô bị lũ cuốn. Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng, với 3.357ha cây trồng bị ngập úng, hư hại; hơn 4.000 con gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi; hàng chục tàu cá chìm hoặc đứt neo tại khu vực ven biển Liên Hương, La Gi và các vùng hạ lưu. Một số diện tích ao nuôi trồng thủy sản bị phá hủy. Nước lũ về nhanh, hàng chục ghe thuyền bị cuốn trôi, ngập hơn 1.000 căn nhà Lực lượng chức năng đang duy trì trực 24/24 giờ, tiếp tục sơ tán các hộ dân ở vùng nguy cơ cao, kiểm soát giao thông tại các điểm sạt lở và phối hợp chủ hồ chứa điều tiết lũ. Tỉnh đang khẩn trương thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục bước đầu, ước tính ban đầu tổng thiệt hại khoảng 88 tỉ đồng và còn tiếp tục tăng.

