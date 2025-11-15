Đóng cùng Lâm Nhất, Lư Dục Hiểu được kỳ vọng sánh ngang Triệu Lộ Tư, Chương Nhược Nam

Mới đây, dự án “Chiết ánh trăng” do Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đóng chính đã đóng máy, kết thúc quá trình quay phim.

Theo công bố của nền tảng, phim được quay ở Hạ Môn và Phúc Kiến, cùng địa điểm với "Vụng trộm không thể giấu" của Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn. "Chiết ánh trăng" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ, chung bối cảnh Nam Vu với "Vụng trộm không thể giấu" và "Khó dỗ dành". Vì thế, khán giả kỳ vọng Lư Dục Hiểu và Lâm Nhất có thể mang đến hình tượng cặp đôi Vân Ly - Phó Thức Tắc được yêu thích không kém các nhân vật cùng hệ liệt như Tang Diên, Ôn Dĩ Phàm, Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa.

Về phía Lư Dục Hiểu, khác với những ý kiến phản đối ban đầu, hiện tại công chúng đã có cái nhìn tích cực hơn với nữ diễn viên. Phần tạo hình, trang phục basic, nhẹ nhàng của sao nữ sinh năm 1999 nhận nhiều lời khen ngợi vì phù hợp với nhân vật, mang tính ứng dụng cao.

Người hâm mộ hi vọng, vai diễn Vân Ly trong “Chiết ánh trăng” của Lư Dục Hiểu có thể sánh ngang với Triệu Lộ Tư (Tang Trĩ) và Chương Nhược Nam (Ôn Dĩ Phàm). “Chiết ánh trăng” dù không nổi tiếng bằng “Vụng trộm không thể giấu” và “Khó dỗ dành” trên bảng xếp hạng, nhưng cũng là bộ truyện được xếp hạng cao. “Chiết ánh trăng” có sự tham gia của Lâm Nhất, Lư Dục Hiểu, Lư Dương Dương, Lý Ca Dương, Hoàng Thánh Trì, Hoàng Đình Đình, Triệu Bằng Hạo, Bùi Giai Hân, Ngô Thiên Doanh… Phim do đạo diễn Trương Bác Dục - người đứng sau “Khúc biến tấu ánh trăng”, “Xin hãy yêu anh như vậy” chỉ đạo sản xuất. Trong phim, Lư Dục Hiểu vào vai Vân Ly, cô gái mắc chứng sợ xã hội, ngại đối mặt với người lạ. Vân Ly cố gắng vượt qua rào cản, thi cao học vào trường Nam Vu rồi gặp lại chàng trai thiên tài Phó Thức Tắc (Lâm Nhất) – người được cô xem là “ánh trăng sáng” thời cấp ba. Từ đây, câu chuyện của cả hai bắt đầu.

