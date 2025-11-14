Giải Huệ Quân (nghệ danh A Trân) đột ngột qua đời ở tuổi 26. Nguyên nhân xác định là do tai nạn trong lúc làm việc.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 9/11, Giải Huệ Quân gặp tai nạn khi bị ghế điện trong rạp ép chặt vào ngực, dẫn đến gãy xương sườn và khó thở nghiêm trọng. Dù được đưa đến bệnh viện và các bác sĩ nỗ lực cứu chữa hơn 10 giờ, cô đã qua đời vào rạng sáng 10/11.

Vào tối 13/11, ban nhạc Ordinary Rock Band cũng đăng tải bài viết tri ân hành trình âm nhạc của Giải Huệ Quân.

"Trong suốt bốn năm hoạt động cùng Ordinary Rock Band, Giải Huệ Quân không chỉ là ca sĩ chính, đóng góp hơn mười tác phẩm âm nhạc xuất sắc mà còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, ủng hộ phong trào nữ quyền và sự phát triển của nhạc độc lập trong nước. Chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào và may mắn vì được đồng hành cùng chị. Mong rằng Giải Huệ Quân sẽ đến một nơi thật đẹp, tiếp tục là cô gái âm thanh tốc độ, tự do và rực rỡ" - phía ban nhạc viết.

Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, Giải Huệ Quân còn là người bạn ấm áp, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Bạn bè và đồng đội trong ban nhạc thường gọi cô bằng biệt danh "chị Đào" và ca ngợi cô là "chiến binh" vì luôn theo đuổi âm nhạc bất chấp khó khăn, truyền cảm hứng cho mọi người.

Ordinary Rock Band là ban nhạc độc lập theo phong cách hậu punk đến từ Đại Liên, các thành viên đều là đồng nghiệp.

Điểm đặc sắc của ban nhạc là loại bỏ các nhạc cụ tổng hợp truyền thống và thay bằng đàn violin.

Ban nhạc phát hành album đầu tay vào cuối năm 2022 và bắt đầu tour diễn toàn quốc vào năm 2023, ghé qua hơn mười thành phố tại Trung Quốc, trong đó có Nam Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu.

Ca sĩ chính Giải Huệ Quân không chỉ là thành viên cốt lõi mà còn là nghệ sĩ violin, đồng thời tham gia sáng tác nhiều ca khúc quan trọng của ban nhạc.

Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn treo ảnh cưới của con trai và vợ cũ Angelababy Chủ đề tái hợp bất ngờ bùng lên sau khi em họ của Huỳnh Hiểu Minh đăng tải bài viết đặc biệt nhắc đến Angelababy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-ca-si-noi-tieng-qua-oi-o-tuoi-26-sau-tai-nan-thuong-tam-746391.html