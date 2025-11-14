Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn treo ảnh cưới của con trai và vợ cũ Angelababy

Sao quốc tế 14/11/2025 13:55

Chủ đề tái hợp bất ngờ bùng lên sau khi em họ của Huỳnh Hiểu Minh đăng tải bài viết đặc biệt nhắc đến Angelababy.

Mới đây, vợ chồng em họ nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh vừa tổ chức tiệc sinh nhật 1 tuổi cho con trai. Huỳnh Hiểu Minh đưa con trai Tiểu Hải Miên đến dự. Dù không xuất hiện, Angelababy vẫn gửi quà mừng sinh nhật, đó là một chiếc vòng tay vàng trị giá khoảng 12.000 NDT (gần 45 triệu đồng).

Điều đáng chú ý, món quà được gửi dưới danh nghĩa của con trai. Bài đăng cảm ơn từ em dâu họ của Huỳnh Hiểu Minh nhanh chóng gây “bão” mạng xã hội Trung Quốc. Cư dân mạng khen ngợi Angelababy tinh tế, cư xử văn minh và vẫn giữ quan hệ tốt với gia đình chồng cũ.

Theo truyền thông Trung Quốc, các thành viên trong gia đình Huỳnh Hiểu Minh vẫn rất quý mến Angelababy. Trong một cuộc khảo sát trực tuyến cùng ngày, 62% cư dân mạng Trung Quốc ủng hộ hai người tái hợp.

Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn treo ảnh cưới của con trai và vợ cũ Angelababy - Ảnh 1

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh thông báo ly hôn vào tháng 1/2022, khép lại cuộc hôn nhân từng được xem là “cổ tích” của làng giải trí Hoa ngữ. Cặp đôi được cho là đã rạn nứt từ năm 2018, hoàn tất thủ tục ly hôn năm 2021 trước khi công khai với công chúng.

Sau khi kết hôn, Huỳnh Hiểu Minh từng giúp vợ có nhiều cơ hội làm việc, còn Angelababy hỗ trợ chồng trong kinh doanh. Tuy nhiên, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi nam diễn viên bị thua lỗ và vướng nghi án trốn thuế vào năm 2018.

 

Theo thỏa thuận ly hôn, cả hai thống nhất 3 điều khoản: Không tranh chấp tài sản, không tranh cãi quyền nuôi con và không bôi nhọ đối phương trên truyền thông. Sau thông báo, họ xóa toàn bộ hình ảnh, bài đăng liên quan đến nhau và cắt đứt liên hệ.

Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn treo ảnh cưới của con trai và vợ cũ Angelababy - Ảnh 2

Sau khi chia tay, Huỳnh Hiểu Minh dính tin đồn tình cảm với hot girl mạng xã hội Trung Quốc Diệp Kha và thậm chí được cho là có con riêng. Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận, mối quan hệ này đã kết thúc vào đầu năm nay do gia đình nam diễn viên không chấp nhận Diệp Kha.

Cha mẹ Huỳnh Hiểu Minh thất vọng khi những thông tin đời tư của Diệp Kha và cách hành xử của cô trước khủng hoảng truyền thông vào năm 2024 được công khai.

Một nguồn tin khác cho biết, cha mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn mong con trai tái hợp với Angelababy, xem cô là người vợ phù hợp nhất với con trai họ. Dù đã ly hôn 3 năm, ảnh cưới của cặp sao vẫn được treo trong nhà bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh ở Thanh Đảo (Trung Quốc).

Dương Mịch và Huỳnh Hiểu Minh được vinh danh là diễn viên của năm 2025

Dương Mịch và Huỳnh Hiểu Minh được vinh danh là diễn viên của năm 2025

Tối 3/11, Đêm hội tầm nhìn Weibo 2025 trở thành tâm điểm truyền thông Hoa ngữ, với sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Hiểu Minh, Bạch Lộc, Dương Mịch, Vương Hạc Đệ, Lý Lan Địch, La Vân Hi… Sự kiện trao nhiều giải thưởng vinh danh thành tựu của các tác phẩm phim ảnh, nhà sản xuất và diễn viên nổi bật trong năm qua.

