Huỳnh Hiểu Minh chấp nhận từ bỏ hình tượng ngôi sao hào nhoáng, hi sinh về ngoại hình

Sao quốc tế 01/11/2025 08:30

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Sina Entertainment, Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ về hành trình tâm lý của mình từ khi bắt đầu sự nghiệp cho đến nay.

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh nhớ lại, thời trẻ, anh luôn cố gắng hết sức để hợp tác với các đạo diễn lớn, muốn giành giải thưởng để chứng minh bản thân. Khi bị cư dân mạng chế giễu, anh cảm thấy yếu lòng, dường như cả thế giới đều cười nhạo mình.

Những năm gần đây, Huỳnh Hiểu Minh có nhiều thay đổi trong suy nghĩ. Anh chủ động hơn, chấp nhận đóng một số bộ phim không kiếm được tiền, song cũng là cơ hội để được công nhận. Ngôi sao “Tân bến Thượng Hải” nhấn mạnh, anh đã từ bỏ hình tượng ngôi sao trước đây.

Huỳnh Hiểu Minh cũng nhớ lại chuyện cũ khi bị cư dân mạng chế giễu vì câu hát tiếng Anh "not at all" trong màn trình diễn ca khúc "One World One Dream" ở Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008. Sự cố này từng khiến Huỳnh Hiểu Minh xấu hổ, rơi vào trạng thái trầm cảm trong một khoảng thời gian.

Huỳnh Hiểu Minh chấp nhận từ bỏ hình tượng ngôi sao hào nhoáng, hi sinh về ngoại hình - Ảnh 1

Nhưng bây giờ, nam diễn viên thừa nhận những điều cư dân mạng nói về mình đều đúng và cố gắng tiếp thu để sửa đổi bản thân tốt hơn. Theo Huỳnh Hiểu Minh, ngành phim ảnh đã có nhiều thay đổi: "Trước đây, thời của chúng tôi là sự nổi lên của “Tứ đại thiên vương”, các bộ phim lớn đều do ngôi sao Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc) đóng vai chính, chúng tôi chỉ có thể đóng vai nam thứ.

Nhưng hiện tại, các đạo diễn lớn ngày càng sẵn lòng hợp tác với các diễn viên trẻ, có độ nổi tiếng cao.

Tôi thực sự rất ganh tị với họ, từ khi còn trẻ đã có cơ hội tốt như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long đều là những người em trai tốt của tôi, họ đều rất xuất sắc”.

Phim điện ảnh “Câu lạc bộ Ánh Dương" vừa ra rạp gần đây đã giúp Huỳnh Hiểu Minh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải 2024 (giải Kim Tước).

Huỳnh Hiểu Minh chấp nhận từ bỏ hình tượng ngôi sao hào nhoáng, hi sinh về ngoại hình - Ảnh 2

Cuối tháng 9/2025, Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục được đề cử hạng mục Nam chính xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Kim Kê năm nay với vai diễn trong phim “Câu lạc bộ Ánh Dương". Trong tác phẩm này, để vào vai người đàn ông thiểu năng trí tuệ với ngoại hình mập mạp, ngờ nghệch và quê mùa, Huỳnh Hiểu Minh đã cố gắng tăng lên 15 kg so với mốc ban đầu, khiến cân nặng gần chạm ngưỡng 100 kg.

Trước đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng thể hiện sự cống hiến cho vai diễn khi giảm 15 kg trong vòng 1 tháng, để tham gia bộ phim "Người mang tóc giả", đóng vai người đàn ông trung niên có vẻ ngoài tiều tụy, già nua.

Dù vậy, những tác phẩm gần đây của Huỳnh Hiểu Minh gây lo ngại vì doanh thu thấp. Phim “Câu lạc bộ Ánh Dương" chỉ thu về 1,93 triệu NDT vào ngày công chiếu và tổng doanh thu phòng vé dự kiến ​​chỉ khoảng dưới 8 triệu NDT. Hai bộ phim trước đó của Huỳnh Hiểu Minh là “Sự thật cuối cùng” và “Người mang tóc giả” cũng không đạt thành tích khả quan.

Tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải năm nay, Huỳnh Hiểu Minh gây bất ngờ khi giành giải Nam chính xuất sắc nhất với Câu lạc bộ Ánh Dương. Đây là "phần thưởng" cho nỗ lực vực dậy tên tuổi của anh, nhất là khi phim do đạo diễn Ngụy Thư Quân - cái tên nhiều lần gửi phim đến Cannes - cầm trịch.

