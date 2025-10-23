Vẻ ngoài mới nhất của Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình 'không tin vào mắt mình'

Huỳnh Hiểu Minh đã ăn mì ăn liền, thịt lợn nướng, gà rán và rất nhiều món ăn. Anh chia sẻ vào thời điểm này, cân nặng của mình đã tăng lên 84,2 kg.

Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh đã đăng tải Vlog chia sẻ về quá trình tăng cân của mình để vào vai người đàn ông thiểu năng trí tuệ với ngoại hình bình thường, mập mạp trong dự án phim Sunshine Club (Câu Lạc Bộ Ánh Mặt Trời) ra mắt hồi năm ngoái. Trong video, nam diễn viên đã ăn mì ăn liền, thịt lợn nướng, gà rán và rất nhiều món ăn. Anh chia sẻ vào thời điểm này, cân nặng của mình đã tăng lên 84,2 kg. Huỳnh Hiểu Minh thẳng thắn chia sẻ rằng việc tăng cân khiến anh vui vẻ: "Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không cần phải thích nghi gì cả. Tôi nghĩ nếu không làm diễn viên, tôi cũng sẽ béo lên một chút".

Vai diễn của anh là Ngô Ưu, người đàn ông trưởng thành nhưng có nhận thức của một đứa trẻ 8 tuổi. Nội dung phim kể về hành trình tìm ra phương thuốc cứu mẹ bị bệnh nặng của Ngô Ưu. Trong phim, Huỳnh Hiểu Minh không chỉ ngờ nghệch, ăn mặc quê mùa còn phát tướng, lộ bụng mỡ. Anh còn đeo niềng răng và ba lô dành cho học sinh tiểu học. Nếu chỉ nhìn ảnh, khó có thể nhận ra đó là nam thần Hoa ngữ đình đám.

Nam diễn viên cho biết ngoài việc phải tăng gần 25kg để chạm mốc 100kg, anh còn phải cắt tóc, cố tình để một khoảng trống trên đầu vì nhân vật là đàn ông trung niên hói đầu. Huỳnh Hiểu Minh cho biết chính mình cũng sợ hãi trước tạo hình xấu xí trong phim. Ngay sau khi phim đóng máy, nam diễn viên đã lao vào tập luyện và ăn kiêng để giảm cân. Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977, không chỉ là nam diễn viên nổi tiếng mà còn có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hoa ngữ. Anh được yêu thích qua các tác phẩm đình đám như Thần Điêu Đại Hiệp, Tân Bến Thượng Hải, Lạc Lối Ở Hong Kong... Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Huỳnh Hiểu Minh còn hoạt động tích cực trong vai trò nhà sản xuất và doanh nhân. Anh là một trong những nghệ sĩ đầu tiên sở hữu cổ phần tron

Huỳnh Hiểu Minh từng bị chê cười suốt 10 năm vì một câu tiếng Anh Huỳnh Hiểu Minh từng thể hiện một ca khúc của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh mang tên One World One Dream. Tuy nhiên, trong phần lời có câu "Not at all", Huỳnh Hiểu Minh khi đó phát âm không chuẩn, dẫn đến việc anh bị chê cười 10 năm sau đó.

