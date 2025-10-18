Huỳnh Hiểu Minh từng bị chê cười suốt 10 năm vì một câu tiếng Anh

Huỳnh Hiểu Minh từng thể hiện một ca khúc của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh mang tên One World One Dream. Tuy nhiên, trong phần lời có câu 'Not at all', Huỳnh Hiểu Minh khi đó phát âm không chuẩn, dẫn đến việc anh bị chê cười 10 năm sau đó.

ới đây Huỳnh Hiểu Minh đã tới Đại học Thanh Hoa trò chuyện với các sinh viên trong buổi công chiếu phim Câu lạc bộ ánh dương (The Sunlight Club), nam diễn viên cũng chia sẻ những trải nghiệm không vui trong quá khứ của mình. Năm 2008, Huỳnh Hiểu Minh từng thể hiện một ca khúc của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh mang tên One World One Dream. Tuy nhiên, trong phần lời có câu "Not at all", Huỳnh Hiểu Minh khi đó phát âm không chuẩn, dẫn đến việc anh bị chê cười 10 năm sau đó.

"Khi đó tôi rất áp lực, tôi bị trêu chọc trong nhiều năm vì vụ phát âm này. Tôi cũng cảm thấy chán nản, thậm chí tôi còn nghĩ rằng những con vật trên đường cũng đang cười nhạo mình", Huỳnh Hiểu Minh chia sẻ. Nam diễn viên cho biết anh giả vờ bình tĩnh và nói "không có gì đâu" khi bị cười đùa trong các bài phỏng vấn, nhưng thực tế trong thâm tâm Huỳnh Hiểu Minh rất đau khổ, anh còn muốn chửi thề nhưng chỉ có thể mỉm cười.

Vụ scandal cũng là động lực để Huỳnh Hiểu Minh trau dồi tiếng Anh. Sau này, khi đóng vai giáo viên tiếng Anh trong phim Đối tác Trung Quốc (American Dreams in China - 2013), nam diễn viên đã dốc sức cải thiện khả năng ngoại ngữ của mình. "Đó là khoảng thời gian tôi rất dễ tổn thương. Bây giờ nhìn lại, tất cả trải nghiệm đó đều giúp bạn trở nên xuất sắc". Không những vậy, khi tham gia show Nhà hàng Trung Hoa mùa 1 (2017), khán giả bất ngờ với khả năng giao tiếp tiếng Anh của Huỳnh Hiểu Minh. Trong nhóm nghệ sĩ tham gia chương trình, Huỳnh Hiểu Minh đóng vai trò phiên dịch, giao tiếp với khách hàng thành thạo. Từ đó, không ai còn chê cười nam diễn viên. Huỳnh Hiểu Minh là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ với hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Anh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2000 và nhanh chóng gây ấn tượng qua các vai diễn trong Hán Vũ Đế, Thần điêu đại hiệp và Tân bến Thượng Hải. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên còn được biết đến là một doanh nhân thành đạt với các khoản đầu tư đa dạng trong lĩnh vực ẩm thực, thời trang và công nghệ.

