TP.HCM: Ô tô tông gãy trụ đèn chiếu sáng bên đường ở phường Bình Thạnh

Khi còn cách chân cầu Bình Triệu 1 khoảng 300m, phương tiện này bất ngờ mất lái, tông vào cột đèn chiếu sáng trước cây xăng bên đường.
Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, rạng sáng 18/10, Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Theo thông tin ban đầu, hơn 0 giờ cùng ngày, nam tài xế điều khiển ô tô lưu thông trên Quốc lộ 13 hướng từ ngã tư Hàng Xanh đi cầu Bình Triệu. Khi đến trước số nhà 220 Quốc lộ 13, phường Bình Thạnh, xe bị lạc tay lái, tông trực diện vào trụ đèn chiếu sáng bên đường.
Theo thông tin báo Dân Trí, cú tông mạnh làm cột đèn gãy ngang, đổ xuống đè lên capo ô tô. Tài xế kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Tại hiện trường, đầu ô tô bị biến dạng, hư hỏng nặng, đuôi xe vướng vào rào chắn của nhà dân.
"Lúc đó, không có người ra vào đổ xăng nên may mắn không gây thương vong", một người dân nói.
Nhận tin báo, Đội CSGT Hàng Xanh phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt điều tiết giao thông, ghi nhận hiện trường và làm rõ nguyên nhân sự cố.