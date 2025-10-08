Sau va chạm, chiếc xe tải tiếp tục tông vào phía trước nhà dân rồi dừng lại. Hậu quả vụ tai nạn làm người đi mô tô không qua khỏi, một phần tường nhà dân và cột điện bị tông đổ.
- Quảng Trị: Trong 1 ngày xảy ra 3 vụ tai nạn điện thương tâm giữa mưa bão khiến 2 người tử vong
- Bắt khẩn cấp 2 kẻ hành hung hai anh em trong vụ cứu người tai nạn bị đánh nhập viện ở Bắc Ninh
Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 8/10, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ ô tô tải lao qua làn đường ngược chiều, tông tử vong người đi xe máy.
Theo thông tin báo Thanh Niên, theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, xe cần cẩu biển số 51L-846... do nam tài xế điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh, hướng từ cảng Phú Hữu ra đường Võ Chí Công.
Khi xe cần cẩu đến giao lộ Nguyễn Duy Trinh - 963 (phường Long Trường) thì loạng choạng, lao qua làn đường ngược lại, tông vào trụ điện bên đường. Phương tiện này tiếp tục lao đi, tông trực diện vào anh Đ. đang ngồi trên xe mô tô phân khối lớn biển số 60A1-010... dừng sát vỉa hè.
Sau va chạm, chiếc xe tải tiếp tục tông vào phía trước nhà dân rồi dừng lại. Hậu quả vụ tai nạn làm người đi mô tô không qua khỏi, một phần tường nhà dân và cột điện bị tông đổ.
Nhận tin báo, Công an TPHCM và đội CSGT Cát Lái đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Nạn nhân tên T.T.Đ. (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước cũ).