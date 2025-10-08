Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào tối 7/10 tại xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) khi một ô tô 7 chỗ bất ngờ lao thẳng vào quán nhậu ven đường, khiến một người tử vong tại chỗ, một người khác bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trưa 8/10, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong, xảy ra tối 7-10 tại xã Bình Dương (Gia Lai).

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy khoảng 21 giờ 40 phút tối 7-10, tại quán O.N.N. (thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương), giữa Đặng Văn Sang (27 tuổi) và anh N.Q.S. (26 tuổi; trú cùng thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương) xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu.

Trong lúc cãi vã, Sang cầm dao trong quán rượt đuổi, dọa giết N.Q.S. nhưng được mọi người can ngăn.

Một lúc sau, khi thấy anh N.Q.S. đi ra đứng trước quán Xóm Nhậu bên cạnh và có lời khiêu khích, Sang lái ô tô lao thẳng vào quán, nhằm tông anh N.Q.S.

Đối tượng Đặng Văn Sang tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, cú tông mạnh khiến bà L.T.Q. (55 tuổi; trú thôn Phước Chánh, xã Bình Dương), mẹ của chủ quán bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, bà Q. Đã tử vong lúc 23 giờ 15 phút cùng ngày. Riêng N.Q.S. dù đã tránh kịp thời nhưng vẫn bị thương.

Sau khi rời hiện trường, đến 5 giờ 30 sáng 8/10, Đặng Văn Sang đã đến Công an xã Bình Dương đầu thú.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục lấy lời khai, trưng cầu giám định và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích khi ra suối cứu tài sản Khi nước lũ tràn về, lo sợ tài sản bị lũ cuốn, người phụ nữ ở Thanh Hóa ra chằng buộc đã không may bị nước cuốn mất tích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-tiet-bat-ngo-vu-lao-xe-vao-quan-nhau-sau-mau-thuan-khien-1-phu-nu-chet-oan-743668.html