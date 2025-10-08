Tình tiết bất ngờ vụ lao xe vào quán nhậu sau mâu thuẫn, khiến 1 phụ nữ chết oan

Đời sống 08/10/2025 11:58

Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào tối 7/10 tại xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) khi một ô tô 7 chỗ bất ngờ lao thẳng vào quán nhậu ven đường, khiến một người tử vong tại chỗ, một người khác bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trưa 8/10, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ ô tô lao vào quán nhậu khiến 1 người tử vong, xảy ra tối 7-10 tại xã Bình Dương (Gia Lai).

 

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy khoảng 21 giờ 40 phút tối 7-10, tại quán O.N.N. (thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương), giữa Đặng Văn Sang (27 tuổi) và anh N.Q.S. (26 tuổi; trú cùng thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương) xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu.  

Trong lúc cãi vã, Sang cầm dao trong quán rượt đuổi, dọa giết N.Q.S. nhưng được mọi người can ngăn.

Một lúc sau, khi thấy anh N.Q.S. đi ra đứng trước quán Xóm Nhậu bên cạnh và có lời khiêu khích, Sang lái ô tô lao thẳng vào quán, nhằm tông anh N.Q.S. 

Tình tiết bất ngờ vụ lao xe vào quán nhậu sau mâu thuẫn, khiến 1 phụ nữ chết oan - Ảnh 1
Đối tượng Đặng Văn Sang tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, cú tông mạnh khiến bà L.T.Q. (55 tuổi; trú thôn Phước Chánh, xã Bình Dương), mẹ của chủ quán bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, bà Q. Đã tử vong lúc 23 giờ 15 phút cùng ngày. Riêng N.Q.S. dù đã tránh kịp thời nhưng vẫn bị thương.

Sau khi rời hiện trường, đến 5 giờ 30 sáng 8/10, Đặng Văn Sang đã đến Công an xã Bình Dương đầu thú.

 Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục lấy lời khai, trưng cầu giám định và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích khi ra suối cứu tài sản

Người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích khi ra suối cứu tài sản

Khi nước lũ tràn về, lo sợ tài sản bị lũ cuốn, người phụ nữ ở Thanh Hóa ra chằng buộc đã không may bị nước cuốn mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   tin moi ô tô tông chết người mâu thuẫn

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngoại tình dọn về ở chung với bồ, vợ gửi tin nhắn 3 chữ khiến anh ta 'cun cút' vứt bỏ nhân tình quay về nhà ngay lập tức

Chồng ngoại tình dọn về ở chung với bồ, vợ gửi tin nhắn 3 chữ khiến anh ta 'cun cút' vứt bỏ nhân tình quay về nhà ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Tiếng động lạ từ nhà hàng xóm bất ngờ phơi bày hành động 'xấu xa' mà người chồng giám đốc giấu kín

Tiếng động lạ từ nhà hàng xóm bất ngờ phơi bày hành động 'xấu xa' mà người chồng giám đốc giấu kín

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Đang ở cữ, người vợ chết lặng khi vô tình chứng kiến hành động 'vượt giới hạn' của chồng và cô giúp việc

Đang ở cữ, người vợ chết lặng khi vô tình chứng kiến hành động 'vượt giới hạn' của chồng và cô giúp việc

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Bị chồng cũ chê bai ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả một câu "chí mạng" khiến ai cũng phải nể phục

Bị chồng cũ chê bai ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả một câu "chí mạng" khiến ai cũng phải nể phục

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Chiếc điện thoại cũ nằm trong tủ suốt 3 năm lại chính là "nhân chứng" tố cáo sự thật phũ phàng của vợ

Chiếc điện thoại cũ nằm trong tủ suốt 3 năm lại chính là "nhân chứng" tố cáo sự thật phũ phàng của vợ

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Vợ phát hiện ra 'dấu vết' trên áo, lật tẩy sự thật 'chấn động' của người chồng tưởng chừng hoàn hảo

Vợ phát hiện ra 'dấu vết' trên áo, lật tẩy sự thật 'chấn động' của người chồng tưởng chừng hoàn hảo

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Đám cưới 1 tuần, chồng "đứng hình" khi nghe vợ thốt ra sự thật động trời này

Đám cưới 1 tuần, chồng "đứng hình" khi nghe vợ thốt ra sự thật động trời này

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Con dâu 'hóa đá' khi mẹ chồng và 'phi công trẻ' làm điều này vào ngày giỗ của ba

Con dâu 'hóa đá' khi mẹ chồng và 'phi công trẻ' làm điều này vào ngày giỗ của ba

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Chồng bật khóc nghẹn ngào khi vợ thì thầm lời trăn trối xé lòng trong đêm nằm cạnh nhau

Chồng bật khóc nghẹn ngào khi vợ thì thầm lời trăn trối xé lòng trong đêm nằm cạnh nhau

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trực thăng rơi xuống đường cao tốc, hàng chục người đi đường dũng cảm lao vào giải cứu, 3 nạn nhân rơi vào nguy kịch

Trực thăng rơi xuống đường cao tốc, hàng chục người đi đường dũng cảm lao vào giải cứu, 3 nạn nhân rơi vào nguy kịch

Lở đất đè trúng xe buýt chở 30 đến 35 hành khách, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Lở đất đè trúng xe buýt chở 30 đến 35 hành khách, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy hầm giữ xe cao ốc 11 tầng ở TP.HCM, hàng chục người hoảng hốt tháo chạy

Cháy hầm giữ xe cao ốc 11 tầng ở TP.HCM, hàng chục người hoảng hốt tháo chạy

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng tông ôtô vào quán nhậu khiến người phụ nữ chết oan

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng tông ôtô vào quán nhậu khiến người phụ nữ chết oan

Cháy nhà khóa trái cửa trong đêm, hai vợ chồng ở Lâm Đồng tử vong

Cháy nhà khóa trái cửa trong đêm, hai vợ chồng ở Lâm Đồng tử vong

Ô tô lao vào đoàn đưa tang khiến cụ bà tử vong thương tâm

Ô tô lao vào đoàn đưa tang khiến cụ bà tử vong thương tâm

Nhân viên viễn thông TP.HCM bị lấy đồ nghề khi khắc phục hậu quả bão

Nhân viên viễn thông TP.HCM bị lấy đồ nghề khi khắc phục hậu quả bão

Chọc tổ ong vò vẽ, 1 trẻ tử vong, bé trai 4 tuổi nguy kịch

Chọc tổ ong vò vẽ, 1 trẻ tử vong, bé trai 4 tuổi nguy kịch