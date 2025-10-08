Mừng 3 con giáp giàu không ai cản nổi trong tháng 11 và tháng 12, sự nghiệp đổi vận, số tài khoản bùng nổ, kinh doanh thu lời lớn, đầy ắp vàng bạc

Trong tháng 11 và tháng 12, được Tam Hợp cục che chở, con giáp tuổi Ngọ vượng cát khí, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Đường công danh sự nghiệp cũng tiến triển rất tốt. Con giáp này nên tranh thủ tập trung giải quyết nhanh chóng những vấn đề tồn đọng. Đường tài lộc trong ngày của bản mệnh khá ổn định nhờ Thiên Tài hỗ trợ. Mức thu nhập tốt nên bạn gần như không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc.

Ngũ hành Mộc sinh Hỏa giúp chuyện tình cảm có nhiều khởi sắc. Đây cũng là điểm sáng duy nhất trong ngày của Ngọ, an ủi phần nào những khó khăn mà bản mệnh gặp phải. Tình yêu đôi lứa thăng hoa, mối quan hệ của bản mệnh và đối phương có bước tiến quan trọng mới.

Trong tháng 11 và tháng 12, Cát tinh Chính Quan xuất hiện báo hiệu một ngày may mắn với tuổi Tỵ. Bạn sẽ có trực giác nhạy bén, giúp nhanh chóng nắm bắt những cơ hội tiềm ẩn. Mọi phán đoán và quyết định của bạn sẽ sáng suốt hơn, mang lại những phần thưởng bất ngờ. Hiệu quả tài chính tốt có thể đến từ các khoản đầu tư nhỏ trước đó hoặc việc tối ưu hóa thói quen chi tiêu.

Nhờ ngũ hành tương sinh, vận trình tình cảm của bạn hanh thông. Nếu còn độc thân, đừng quá nhiệt tình. Sự tự nhiên và chân thành sẽ khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn. Với những người đã có đôi lứa, hãy cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Cảm giác cùng nhau phát triển sẽ củng cố mối quan hệ của hai bạn.

Con giáp tuổi Tý

Trong tháng 11 và tháng 12, Tam Hợp tác động, người tuổi Tý duy trì được tinh thần tích cực và hăng hái trong ngày hôm nay. Bạn không ngại bắt tay vào bất cứ công việc gì, điều đó khiến lãnh đạo đánh giá bạn rất cao. Đây cũng là thời điểm thích hợp để người làm ăn kinh doanh mở rộng thêm các mối quan hệ xã giao của mình. Bạn có thể làm quen được với những đối tác triển vọng, đôi bên hợp tác ăn ý, hứa hẹn đem lại nhiều tài lộc trong tương lai.

Kim sinh Thủy cho thấy mối quan hệ của hai bạn ngọt ngào, ấm áp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sự quan tâm, chăm sóc của bạn là điều khiến nửa kia cảm thấy vô cùng quyến luyến. Hai bạn luôn chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống.

