Nhan Chính Quốc xuất thân là diễn viên nhí, nổi tiếng từ năm 9 tuổi với loạt phim Hảo tiểu tử. Hình ảnh ngây thơ, đáng yêu của anh từng được khán giả Hoa ngữ yêu mến. Diễn viên từng kể trên sóng truyền hình rằng bản thân bắt đầu học diễn xuất từ năm 4 tuổi. Sau Hảo tiểu tử, anh nhanh chóng nổi tiếng, trở thành sao nhí được săn đón. Từng có thời điểm, anh tham gia đóng cùng lúc 4 bộ phim, với mức thù lao "đủ mua được một căn nhà".

Song việc nổi tiếng quá sớm cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Ngôi sao sinh năm 1974 bỏ dở việc học từ sớm, thừa nhận “chữ chưa biết viết thành thạo". Ngoài ra, anh cũng bị cô lập, bắt nạt, nên có ý định kết giao với những người xấu để tự vệ, rồi dần dần sa vào con đường giang hồ sau khi nghỉ học.

Diễn viên tâm sự từng ẩu đả khiến bạn học trọng thương, phải vào phòng hồi sức tích cực, còn anh bị đưa vào trại giáo dưỡng. Từ đó, cuộc đời anh gần như chìm trong những bê bối, tù tội. Nhan Chính Quốc từng bị kết án 15 năm tù về tội bắt cóc và được phóng thích sau 11 năm thụ án.

Bước ngoặt thay đổi cuộc đời Nhan Chính Quốc chính là khi cha ông qua đời. Cảm giác đau đớn và hổ thẹn tột cùng khi phải mang còng tay, còng chân đi chịu tang cha đã đánh thức ông, buộc ông phải nhìn lại và quyết tâm hối cải. Ông ăn chay suốt một năm và tìm thấy sự tĩnh tâm, hướng thiện thông qua việc luyện thư pháp.

Sau khi được mãn hạn tù vào tháng 3/2012, Nhan Chính Quốc đã trở thành một nhà thư pháp và quay lại với điện ảnh, không chỉ trong vai trò diễn viên mà còn là đạo diễn. Tác phẩm Giác đầu do ông chỉ đạo đã đại thắng phòng vé với doanh thu kỷ lục - 127 triệu Đài tệ (hơn 100 tỉ đồng) minh chứng cho sự trở lại đầy mạnh mẽ. Bằng chính câu chuyện đời mình, Nhan Chính Quốc thường xuyên đến các trường học và trại giam để chia sẻ, khuyên giới trẻ trân trọng cuộc sống và gia đình. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn, nhưng di sản về nghị lực và hành trình vượt lên số phận của một con người đã từng vấp ngã sâu nhất sẽ còn đọng lại.