Kinh hoàng: Chồng sát hại hai mẹ con rồi nhảy sông tự tử

Đời sống 08/10/2025 10:44

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đang tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật về vụ án mạng xảy ra tại xã Vĩnh Chân (Phú Thọ) chiều 7/10.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khoảng 14h ngày 7/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ  nhận được tin báo của Công an xã Vĩnh Chân về việc: Tại nhà ở của Nguyễn Xuân Sơn (SN 1983), thuộc khu 13 xã Vĩnh Chân, do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, đối tượng Sơn dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1993), là vợ của Sơn và cháu Nguyễn Tuấn Đạt (SN 2017, là con riêng của chị Phượng) khiến chị Phượng và cháu Đạt tử vong.

Ngay sau khi gây án, Sơn bỏ chạy ra ven sông Hồng để lại hung khí, rồi nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ giao Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng; đồng thời thành lập các tổ công tác chốt chặn, truy tìm đối tượng Sơn.

Đến 17h cùng ngày, tổ công tác phối hợp cùng người dân đã phát hiện tử thi đối tượng Sơn tại khu vực ven sông Hồng thuộc khu 13, xã Vĩnh Chân.

Được biết, đối tượng Sơn và chị Phượng về ở với nhau từ năm 2022 và đây là người vợ thứ 3 của anh ta, cả hai đang làm công nhân trên địa bàn.

Kinh hoàng: Chồng sát hại hai mẹ con rồi nhảy sông tự tử - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Xuân Sơn sau khi gây án đã nhảy xuống sông Hồng tự tử - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, một cụ án mạng tương tự xảy ra vào trưa 6/10, người dân phát hiện một người đàn ông nhảy từ lầu 4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh xuống đất tử vong. Công an xác định người này là Lưu Tuấn K. (38 tuổi; ngụ phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh).

K. và bà N.T.N (38 tuổi; ngụ xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh), chủ một quán cà phê ở phường Thanh Điền, có mối quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng. Ngày 5-10, sau khi đi du lịch về, bà N. cùng K. đến xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đón cháu (hơn 1 tuổi) đến chơi. Tối cùng ngày, xuất phát từ ghen tuông nên 2 người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng kéo dài.

Tuyên án vụ “Thuận đầu vàng” nổ súng giết người gây hoang mang dư luận

Khoảng 22 giờ cùng ngày, K. dùng dao đâm nhiều nhát làm bà N. ltử vong tại chỗ. Gây án xong, K. lấy xe máy chở cháu nhỏ về lại xã Châu Thành trả cho gia đình rồi bỏ trốn.

Rạng sáng 6-10, K. nhắn tin cho một nhân viên quán cà phê thừa nhận hành vi giết bà N. do mâu thuẫn, đồng thời hứa sẽ tự giác ra đầu thú. Tuy nhiên, sau đó K. đã nhảy lầu bệnh viện để tự tử.

Lũ lụt ở Thái Nguyên: Vượt đỉnh lịch sử bão Yagi năm 2024, 6 người tử vong và mất tích

Lũ lụt ở Thái Nguyên: Vượt đỉnh lịch sử bão Yagi năm 2024, 6 người tử vong và mất tích

Tính đến 19h30 tối 8/10, mưa lũ tại tỉnh Thái Nguyên đã khiến 3 người thiệt mạng, 3 người mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng giết vợ và con tin moi án mạng

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngoại tình dọn về ở chung với bồ, vợ gửi tin nhắn 3 chữ khiến anh ta 'cun cút' vứt bỏ nhân tình quay về nhà ngay lập tức

Chồng ngoại tình dọn về ở chung với bồ, vợ gửi tin nhắn 3 chữ khiến anh ta 'cun cút' vứt bỏ nhân tình quay về nhà ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Tiếng động lạ từ nhà hàng xóm bất ngờ phơi bày hành động 'xấu xa' mà người chồng giám đốc giấu kín

Tiếng động lạ từ nhà hàng xóm bất ngờ phơi bày hành động 'xấu xa' mà người chồng giám đốc giấu kín

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Đang ở cữ, người vợ chết lặng khi vô tình chứng kiến hành động 'vượt giới hạn' của chồng và cô giúp việc

Đang ở cữ, người vợ chết lặng khi vô tình chứng kiến hành động 'vượt giới hạn' của chồng và cô giúp việc

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Bị chồng cũ chê bai ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả một câu "chí mạng" khiến ai cũng phải nể phục

Bị chồng cũ chê bai ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả một câu "chí mạng" khiến ai cũng phải nể phục

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Chiếc điện thoại cũ nằm trong tủ suốt 3 năm lại chính là "nhân chứng" tố cáo sự thật phũ phàng của vợ

Chiếc điện thoại cũ nằm trong tủ suốt 3 năm lại chính là "nhân chứng" tố cáo sự thật phũ phàng của vợ

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Vợ phát hiện ra 'dấu vết' trên áo, lật tẩy sự thật 'chấn động' của người chồng tưởng chừng hoàn hảo

Vợ phát hiện ra 'dấu vết' trên áo, lật tẩy sự thật 'chấn động' của người chồng tưởng chừng hoàn hảo

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Đám cưới 1 tuần, chồng "đứng hình" khi nghe vợ thốt ra sự thật động trời này

Đám cưới 1 tuần, chồng "đứng hình" khi nghe vợ thốt ra sự thật động trời này

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Con dâu 'hóa đá' khi mẹ chồng và 'phi công trẻ' làm điều này vào ngày giỗ của ba

Con dâu 'hóa đá' khi mẹ chồng và 'phi công trẻ' làm điều này vào ngày giỗ của ba

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Chồng bật khóc nghẹn ngào khi vợ thì thầm lời trăn trối xé lòng trong đêm nằm cạnh nhau

Chồng bật khóc nghẹn ngào khi vợ thì thầm lời trăn trối xé lòng trong đêm nằm cạnh nhau

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trực thăng rơi xuống đường cao tốc, hàng chục người đi đường dũng cảm lao vào giải cứu, 3 nạn nhân rơi vào nguy kịch

Trực thăng rơi xuống đường cao tốc, hàng chục người đi đường dũng cảm lao vào giải cứu, 3 nạn nhân rơi vào nguy kịch

Lở đất đè trúng xe buýt chở 30 đến 35 hành khách, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Lở đất đè trúng xe buýt chở 30 đến 35 hành khách, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy hầm giữ xe cao ốc 11 tầng ở TP.HCM, hàng chục người hoảng hốt tháo chạy

Cháy hầm giữ xe cao ốc 11 tầng ở TP.HCM, hàng chục người hoảng hốt tháo chạy

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng tông ôtô vào quán nhậu khiến người phụ nữ chết oan

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng tông ôtô vào quán nhậu khiến người phụ nữ chết oan

Cháy nhà khóa trái cửa trong đêm, hai vợ chồng ở Lâm Đồng tử vong

Cháy nhà khóa trái cửa trong đêm, hai vợ chồng ở Lâm Đồng tử vong

Ô tô lao vào đoàn đưa tang khiến cụ bà tử vong thương tâm

Ô tô lao vào đoàn đưa tang khiến cụ bà tử vong thương tâm

Nhân viên viễn thông TP.HCM bị lấy đồ nghề khi khắc phục hậu quả bão

Nhân viên viễn thông TP.HCM bị lấy đồ nghề khi khắc phục hậu quả bão

Chọc tổ ong vò vẽ, 1 trẻ tử vong, bé trai 4 tuổi nguy kịch

Chọc tổ ong vò vẽ, 1 trẻ tử vong, bé trai 4 tuổi nguy kịch