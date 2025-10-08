Ngay sau khi gây án, Sơn bỏ chạy ra ven sông Hồng để lại hung khí, rồi nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khoảng 14h ngày 7/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của Công an xã Vĩnh Chân về việc: Tại nhà ở của Nguyễn Xuân Sơn (SN 1983), thuộc khu 13 xã Vĩnh Chân, do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, đối tượng Sơn dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1993), là vợ của Sơn và cháu Nguyễn Tuấn Đạt (SN 2017, là con riêng của chị Phượng) khiến chị Phượng và cháu Đạt tử vong.

Đến 17h cùng ngày, tổ công tác phối hợp cùng người dân đã phát hiện tử thi đối tượng Sơn tại khu vực ven sông Hồng thuộc khu 13, xã Vĩnh Chân.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ giao Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng; đồng thời thành lập các tổ công tác chốt chặn, truy tìm đối tượng Sơn.

Được biết, đối tượng Sơn và chị Phượng về ở với nhau từ năm 2022 và đây là người vợ thứ 3 của anh ta, cả hai đang làm công nhân trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Xuân Sơn sau khi gây án đã nhảy xuống sông Hồng tự tử - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, một cụ án mạng tương tự xảy ra vào trưa 6/10, người dân phát hiện một người đàn ông nhảy từ lầu 4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh xuống đất tử vong. Công an xác định người này là Lưu Tuấn K. (38 tuổi; ngụ phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh).

K. và bà N.T.N (38 tuổi; ngụ xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh), chủ một quán cà phê ở phường Thanh Điền, có mối quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng. Ngày 5-10, sau khi đi du lịch về, bà N. cùng K. đến xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đón cháu (hơn 1 tuổi) đến chơi. Tối cùng ngày, xuất phát từ ghen tuông nên 2 người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng kéo dài.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, K. dùng dao đâm nhiều nhát làm bà N. ltử vong tại chỗ. Gây án xong, K. lấy xe máy chở cháu nhỏ về lại xã Châu Thành trả cho gia đình rồi bỏ trốn.

Rạng sáng 6-10, K. nhắn tin cho một nhân viên quán cà phê thừa nhận hành vi giết bà N. do mâu thuẫn, đồng thời hứa sẽ tự giác ra đầu thú. Tuy nhiên, sau đó K. đã nhảy lầu bệnh viện để tự tử.