Vừa trao 1 tỷ đồng, Đức Phúc tiếp tục ủng hộ 100 triệu cho bà con Thái Nguyên ở vùng lũ

Trước những thiệt hại nặng nề do bão gây ra tại tỉnh Thái Nguyên, ca sĩ Đức Phúc đã bày tỏ sự lo lắng và chia sẻ tấm lòng của mình bằng hành động thiết thực.

Sau khi theo dõi tin tức suốt đêm, ca sĩ Đức Phúc quyết định tiếp tục ủng hộ bà con Thái Nguyên ở vùng bị ảnh hưởng 100 triệu đồng, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Đức Phúc gửi gắm mong muốn bão sớm tan, cuộc sống sớm ổn định trở lại. Cụ thể bài đăng như sau: “Cả đêm qua nằm đọc những tin tức về ảnh hưởng của bão tới bà con tại Thái Nguyên mà lòng không thể yên được mọi người ạ. Tiếp nối theo đợt ủng hộ vừa qua và hưởng ứng theo lời kêu gọi của Chính Phủ, quyên góp trực tiếp tới bà con đang chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đức Phúc xin chia sẻ chút tấm lòng nhỏ của mình đến bà con, chỉ mong bão qua thật nhanh để bà con đỡ khổ. Cầu chúc cho tất cả mọi người đều bình an, mạnh khoẻ!”. Ca sĩ Đức Phúc đã bày tỏ sự lo lắng và chia sẻ tấm lòng của mình bằng hành động thiết thực Trước đó, Đức Phúc đã chuyển 1 tỷ đồng đến Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương để ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại sau bão Bualoi.

Động thái nối tiếp này của nam ca sĩ rất được lòng người hâm mộ. Bài đăng trên trang cá nhân của Đức Phúc đã nhận tổng cộng hơn 27 nghìn lượt tương tác, bao gồm thích, thả tim, bình luận và chia sẻ. Dưới bài đăng, Đức Phúc cũng không quên nhắn gửi: "Ở Hà Nội cũng đang ngập nhiều và dự báo có thể hôm nay sẽ mưa lớn tiếp, mọi người cẩn thận nhé, nếu không có công việc thì đừng ra ngoài nha." Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã phát đi lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi hoàn lưu bão số 11 Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã phát đi lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi hoàn lưu bão số 11 (Matmo). Trong các ngày 5-7/10, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng, khiến nhiều khu vực trong tỉnh bị chia cắt, cơ sở hạ tầng và nhà dân hư hỏng, cuộc sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. Mặc dù chính quyền địa phương đã chủ động ứng phó và triển khai nhiều biện pháp khắc phục, song thiệt hại vẫn rất lớn. Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong, ngoài tỉnh cùng chung tay hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Các khoản ủng hộ được tiếp nhận từ ngày 7/10/2025 đến 4/1/2026 qua tài khoản Quỹ Cứu trợ tỉnh Thái Nguyên (số tài khoản 8501666699999 tại Agribank – Chi nhánh Nam Thái Nguyên, nội dung: “Ủng hộ nhân dân tỉnh Thái Nguyên bị bão lũ”).

