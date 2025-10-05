Diễn viên Khả Như lên tiếng trước nghi vấn sinh con bí mật cho Huỳnh Phương

Mới đây, hình ảnh Khả Như bế một em bé bên cạnh Huỳnh Phương lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên tin đồn cô đã sinh con đầu lòng. Trước những đồn đoán, nữ diễn viên sinh năm 1987 đã đăng tải đoạn video và phủ nhận thông tin trên. Dưới video, cô chia sẻ thêm: "Hôm qua ẵm bé có chút thôi mà”.

Thời gian gần đây, diễn viên Khả Như và Huỳnh Phương thu hút sự chú ý khi liên tục vướng tin đồn hẹn hò. Cả hai có nhiều khoảnh khắc thân mật, thậm chí Huỳnh Phương còn được ghi lại xuất hiện trong một buổi ăn cùng gia đình Khả Như.

Tin đồn Khả Như - Huỳnh Phương hẹn hò bắt đầu từ cuối năm 2022. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong sự kiện, chia sẻ nhiều khoảnh khắc thân mật và có những tương tác gần gũi trên mạng xã hội.

Khả Như bế em bé khi dự lễ giỗ Tổ nghề vào chiều 3/10

Trước những đồn đoán, Khả Như và Huỳnh Phương đều giữ im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận. Trong một buổi họp báo, Huỳnh Phương cho biết anh không cảm thấy áp lực khi bị gắn tin đồn hẹn hò, đồng thời khẳng định muốn tập trung cho công việc nghệ thuật. Về phía Khả Như, nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô hạn chế công khai chuyện cá nhân để tránh ảnh hưởng đến đời sống riêng và công việc.

Huỳnh Phương đăng ảnh nắm tay Khả Như lên trang cá nhân vào dịp Tết Nguyên đán

Thời gian gần đây, Khả Như chủ động đăng tải hình ảnh chụp chung với Huỳnh Phương lên trang cá nhân. Song cho đến nay cả hai đều giữ thái độ im lặng trước chuyện đời tư.

Nữ diễn viên từng bày tỏ quan điểm rằng không phải ai cũng thích mối quan hệ của mình bị xã hội, mọi người xung quanh mang ra bàn tán.

"Nếu công khai tình yêu lên mạng xã hội, chắc chắn cả hai sẽ bị soi mói. Tôi biết nhiều trường hợp người trong cuộc mong muốn bảo vệ người yêu của họ nên chọn cách yêu trong bí mật, và những mối tình đó vẫn rất bền lâu. Đối với tôi, chuyện yêu đương phải kín đáo. Đó là sự tôn trọng và là cảm xúc thiêng liêng mà những người đang yêu dành cho nhau", Khả Như từng chia sẻ.