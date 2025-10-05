Diễn viên Khả Như lên tiếng trước nghi vấn sinh con bí mật cho Huỳnh Phương

Hậu trường 05/10/2025 20:40

Chiều 3/10, đông đảo nghệ sĩ đã có mặt để tham dự lễ giỗ Tổ nghề sân khấu - một dịp linh thiêng và quen thuộc hằng năm với giới nghệ sĩ. Trong số đó, sự xuất hiện của diễn viên Khả Như nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và truyền thông.

Thời gian gần đây, diễn viên Khả Như và Huỳnh Phương thu hút sự chú ý khi liên tục vướng tin đồn hẹn hò. Cả hai có nhiều khoảnh khắc thân mật, thậm chí Huỳnh Phương còn được ghi lại xuất hiện trong một buổi ăn cùng gia đình Khả Như.

Mới đây, hình ảnh Khả Như bế một em bé bên cạnh Huỳnh Phương lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên tin đồn cô đã sinh con đầu lòng. Trước những đồn đoán, nữ diễn viên sinh năm 1987 đã đăng tải đoạn video và phủ nhận thông tin trên. Dưới video, cô chia sẻ thêm: "Hôm qua ẵm bé có chút thôi mà”.

 

Tin đồn Khả Như - Huỳnh Phương hẹn hò bắt đầu từ cuối năm 2022. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong sự kiện, chia sẻ nhiều khoảnh khắc thân mật và có những tương tác gần gũi trên mạng xã hội.

Diễn viên Khả Như lên tiếng trước nghi vấn sinh con bí mật cho Huỳnh Phương - Ảnh 1Diễn viên Khả Như lên tiếng trước nghi vấn sinh con bí mật cho Huỳnh Phương - Ảnh 2
Khả Như bế em bé khi dự lễ giỗ Tổ nghề vào chiều 3/10

Trước những đồn đoán, Khả Như và Huỳnh Phương đều giữ im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận. Trong một buổi họp báo, Huỳnh Phương cho biết anh không cảm thấy áp lực khi bị gắn tin đồn hẹn hò, đồng thời khẳng định muốn tập trung cho công việc nghệ thuật. Về phía Khả Như, nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô hạn chế công khai chuyện cá nhân để tránh ảnh hưởng đến đời sống riêng và công việc.

Diễn viên Khả Như lên tiếng trước nghi vấn sinh con bí mật cho Huỳnh Phương - Ảnh 3
Huỳnh Phương đăng ảnh nắm tay Khả Như lên trang cá nhân vào dịp Tết Nguyên đán

Thời gian gần đây, Khả Như chủ động đăng tải hình ảnh chụp chung với Huỳnh Phương lên trang cá nhân. Song cho đến nay cả hai đều giữ thái độ im lặng trước chuyện đời tư.

Nữ diễn viên từng bày tỏ quan điểm rằng không phải ai cũng thích mối quan hệ của mình bị xã hội, mọi người xung quanh mang ra bàn tán. 

"Nếu công khai tình yêu lên mạng xã hội, chắc chắn cả hai sẽ bị soi mói. Tôi biết nhiều trường hợp người trong cuộc mong muốn bảo vệ người yêu của họ nên chọn cách yêu trong bí mật, và những mối tình đó vẫn rất bền lâu. Đối với tôi, chuyện yêu đương phải kín đáo. Đó là sự tôn trọng và là cảm xúc thiêng liêng mà những người đang yêu dành cho nhau", Khả Như từng chia sẻ.

NSƯT Hoài Linh xuất hiện ở nhà thờ Tổ nghề, hé lộ tình trạng sức khỏe 'đáng báo động'

NSƯT Hoài Linh xuất hiện ở nhà thờ Tổ nghề, hé lộ tình trạng sức khỏe 'đáng báo động'

Lễ giỗ tổ sân khấu năm nay diễn ra trong ba ngày (2 đến 4/10) tại đền thờ tổ do NSƯT Hoài Linh xây dựng ở TP.HCM. Từ sáng sớm, hàng loạt nghệ sĩ Việt đã có mặt để dâng hương tổ nghiệp, gặp gỡ đồng nghiệp và khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Khả Như Huỳnh Phương sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 46 phút trước
Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Hậu trường 2 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Sau khi văng tục và phát ngôn thiếu kiểm soát, CEO Sen Vàng: 'Yến Nhi ân hận, xin được tha thứ'

Sau khi văng tục và phát ngôn thiếu kiểm soát, CEO Sen Vàng: 'Yến Nhi ân hận, xin được tha thứ'

NSƯT Hoài Linh xuất hiện ở nhà thờ Tổ nghề, hé lộ tình trạng sức khỏe 'đáng báo động'

NSƯT Hoài Linh xuất hiện ở nhà thờ Tổ nghề, hé lộ tình trạng sức khỏe 'đáng báo động'

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng khi bị chê hài lố tại show về chiến sĩ

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng khi bị chê hài lố tại show về chiến sĩ

Nhật Kim Anh góp 1 tỉ đồng, Hồ Ngọc Hà 500 triệu đồng ủng hộ bà con sau bão Bualoi

Nhật Kim Anh góp 1 tỉ đồng, Hồ Ngọc Hà 500 triệu đồng ủng hộ bà con sau bão Bualoi

Yến Nhi bị chỉ trích dữ dội sau khi đăng tâm thư xin lỗi khán giả tại Miss Grand International

Yến Nhi bị chỉ trích dữ dội sau khi đăng tâm thư xin lỗi khán giả tại Miss Grand International