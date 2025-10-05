Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, nạn nhân mang bầu 7 tuần phải nhập viện cấp cứu

Đời sống 05/10/2025 20:11

2 mẹ con ở xã Sơn Đồng, Hà Nội, bị hành hung giữa đường, trong đó người con gái đang mang thai 7 tuần phải nhập viện cấp cứu do động thai. Công an xã hiện đã vào cuộc

Theo thông tin từ báo Dân Việt, anh Đinh Văn H. (SN 2000, trú tại thôn Yên Thái 2, xã Sơn Đồng, Hà Nội), vào khoảng 18h15 ngày 3/10, mẹ anh là bà Tạ Thị L. (SN 1984) cùng em gái Đinh Mỹ A. (SN 2002, mang thai 7 tuần) đang đi công việc trên đường làng thì bất ngờ bị một người đàn ông bịt mặt lao tới tấn công.

“Người này đi xe máy, thấy mẹ tôi thì bất ngờ dừng xe rồi xông vào đánh mẹ tôi túi bụi. Bà bị đánh liên tiếp vào đầu và người đến mức ngất xỉu tại chỗ. Em gái tôi chạy đến can ngăn thì bị hắn dùng chân đạp mạnh vào bụng, khiến em ngã quỵ và phải đưa đi cấp cứu”, anh H. bức xúc kể lại.

Nhờ người dân quanh khu vực chạy đến can thiệp, chiếc khăn bịt mặt của kẻ hành hung bị kéo xuống. Lúc này, mọi người mới nhận ra đó là N.H.C. (SN 1984, trú tại thôn Yên Thái 1, xã Sơn Đồng) – một người quen ở địa phương.

Đang điều trị tại bệnh viện, bà Tạ Thị L. vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị hành hung. “Ban đầu tôi không biết ai đánh mình vì hắn bịt kín mặt. Chỉ khi mọi người kéo khẩu trang xuống, tôi mới nhận ra đó là C. - người từng cho tôi vay tiền trước đây.

Tôi trả cả gốc lẫn lãi nhiều lần, nhưng anh ta nói tôi chưa trả hết, liên tục đe dọa, ép trả thêm. Tôi có xin khất vài ngày vì chưa xoay được tiền, ai ngờ lại bị đánh giữa đường như vậy”, bà L. chia sẻ.

Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, nạn nhân mang bầu 7 tuần phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Bà L. đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị hành hung - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Đinh Văn H. (SN 1977, chồng bà L.) cho biết thêm: “Sau khi sự việc xảy ra, công an xã có xuống hiện trường ghi nhận. Gia đình tôi đã làm đơn trình báo ngay trong ngày 3/10. Ngày 4/10, cơ quan công an đã nhận đơn”.

Theo ông H., sau khi bị đá mạnh vào bụng, chị Đinh Mỹ A. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội. Bác sĩ kết luận chị bị động thai, cần theo dõi sát để tránh nguy cơ hỏng thai.

Gia đình hiện rất lo lắng và mong cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi côn đồ.

Chiều 5/10, Thượng tá Đỗ Đức Nghĩa – Trưởng Công an xã Sơn Đồng xác nhận vụ việc và cho biết: “Đơn vị đang tập trung điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

