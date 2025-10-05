Nóng: Tạm giữ nghi phạm đâm cô gái tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Đời sống 05/10/2025 13:23

Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang tạm giữ nghi phạm đâm cô gái tử vong tại phường Tam Thắng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã tạm giữ nghi phạm đâm một phụ nữ tử vong trên địa bàn phường Tam Thắng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Sau khi gây án vào tối 4/10, nghi phạm đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó vào rạng sáng ngày 5/10, đối tượng đã ra đầu thú với cơ quan chức năng.

Nóng: Tạm giữ nghi phạm đâm cô gái tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM - Ảnh 1
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 19h30 ngày 4/10, người dân đã gọi điện trình báo với cơ quan chức năng vụ việc một phụ nữ bị đâm và tử vong tại chỗ trong hẻm 106 đường Trương Văn Bang (nhánh thông qua hẻm 195 Hoàng Văn Thụ), phường Tam Thắng, TPHCM. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Tam Thắng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường để tiến hành điều tra xác minh.

Tại hiện trường cho thấy, một phụ nữ đã tử vong với vệt máu từ vết thương ở vùng ngực bụng. Người dân nơi đây cho biết, hung thủ đã lao đến đâm một nhát trúng nạn nhân rồi nhanh chóng rời đi. Nạn nhân gục xuống và chảy nhiều máu. Dù người dân đã gọi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nạn nhân được xác định là chị T.T.D.H (sinh năm 1993, quê Bạc Liêu), đang làm việc ở một quán bar. Còn nghi phạm là L.H (sinh năm 2005, cùng quê Bạc Liêu). Cả hai có quan hệ tình cảm trong thời gian nhiều năm, nhưng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ, để giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Bàng hoàng nữ sinh lớp 8 bị hành hung, bắt quỳ gối trong nhà vệ sinh của trường

Bàng hoàng nữ sinh lớp 8 bị hành hung, bắt quỳ gối trong nhà vệ sinh của trường

Sáng 5/10, ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế, cho biết, đã nhận được báo cáo của Trường THCS Nguyễn Chí Diểu, liên quan vụ việc một học sinh bị nhóm bạn hành hung.

Từ khóa:   án mạng giết người tin moi

