Phòng khám Hoàng Hường bị rút giấy phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê khai sai thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Hoàng Hường xây dựng hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để bán thực phẩm chức năng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Đồng thời chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa doanh thu qua các hộ, cá nhân để trốn thuế.

Năm 2019, Phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội do Hoàng Hường làm chủ bị Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép hoạt động vì sử dụng nhân sự chưa được cấp phép hành nghề và tự ý thay đổi cơ sở vật chất so với hồ sơ thẩm định. Dù bị đình chỉ, phòng khám vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép đến cuối năm 2020.

Hoàng Hường là nhân vật có sức ảnh hưởng trên nhiều nền tảng mạng xã hội, hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe. Nữ doanh nhân này cũng thường xuyên livestream bán hàng trên Facebook, TikTok kết hợp chương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng lớn để thu hút khách hàng.

Hoàng Hường thường xuyên livestream bán sản phẩm trên Facebook, TikTok ở nhiều tài khoản khác nhau

Theo thông tin từ báo Lao Động, các sản phẩm Hoàng Hường từng phủ sóng mạng xã hội với loạt quảng cáo “có cánh”, nhưng cũng kéo theo hàng loạt bê bối. Từ dầu gội, nước súc miệng đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nhiều sản phẩm gắn mác Hoàng Hường liên tục bị cơ quan chức năng xử lý vì quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng như thuốc chữa bệnh. Năm 2019, phòng khám nha khoa Hoàng Hường bị rút giấy phép.

Năm 2021, sản phẩm nước súc miệng Care Medic bị phản ánh quảng cáo quá đà.

Năm 2022, Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường (địa chỉ Tầng 6, số 36, Nguyễn Hoàng, Hà Nội) bị phạt 65 triệu đồng vì quảng cáo sai quy định.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã cảnh báo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên xương khớp Hoàng Hường quảng cáo sai quy định, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Theo cơ quan chức năng, trên nhiều đường link Facebook và YouTube đã xuất hiện quảng cáo sản phẩm này với nội dung gây hiểu nhầm như có tác dụng điều trị bệnh, quảng cáo quá công dụng so với tính chất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đây là hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo.

Cũng trong năm 2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tiếp tục cảnh báo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoạt huyết Hoàng Hường đang quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định.

Các sản phẩm của Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường bán tràn lan trên sàn thương mại đến ngày 2/10/2025

Đầu 2023, Hoàng Hường tiếp tục khiến dư luận phẫn nộ khi miệt thị món ăn truyền thống và trẻ em vùng cao trong một buổi livestream tại Hà Giang. Dựa vào chiêu trò truyền thông và hình ảnh cá nhân, mô hình “bán hàng cảm xúc” của Hoàng Hường dần rơi vào khủng hoảng, để rồi trên mạng xã hội xuất hiện cái tên thay thế: “Hoàng Hường Meli”.

Đến năm 2025, Bộ Y tế tiếp tục xử lý fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng” vì quảng bá sản phẩm gây hiểu nhầm là thuốc, dù sau đó các video vi phạm đã được gỡ bỏ. Cục An toàn thực phẩm còn phát hiện Hoàng Hường xuất hiện trong nhiều video khác với loạt sản phẩm như Hoạt huyết Gold HH, Dạ dày Gold HH, Abi Hobecare… có nội dung quảng cáo sai lệch.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 34 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, theo đó hành vi quảng cáo vi phạm quy định bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố, trừ một số trường hợp theo quy định.