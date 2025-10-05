Danh tính 5 người vừa bị khởi tố, có 2 người là em rể bà Hoàng Hường

Cụ thể, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hường - Chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường; Nguyễn Thị Thoa - trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Nguyễn Hoài Nam - em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha; Hoàng Anh Dũng - nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường; Nguyễn Duy Khánh - em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 221, Bộ luật Hình sự.

Theo thoong tin từ VietNamNet, tối 4/10, đại diện Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 62/QĐ-VPCQCSĐT về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 221 liên quan đến Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Theo thông tin từ VnExpress, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh; để ngoài sổ sách kế toán doanh thu và kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu.

Hoàng Hường (38 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) là dược sĩ, doanh nhân và là gương mặt quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội. Cô sáng lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường - chuyên sản xuất và phân phối các dòng thực phẩm chức năng. Đến nay, hệ sinh thái Hoàng Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh.

Ngoài ra, Hường còn điều hành phòng khám nha khoa thẩm mỹ Quốc tế Hoàng Hường ở Hà Nội.

Thông qua các buổi livestream trên Fanpage, TikTok có hàng triệu người theo dõi, Hường vừa quảng bá sản phẩm, vừa xây dựng hình ảnh bản thân như một người phụ nữ thành đạt, tự tin và giàu có.

Không chỉ dừng ở kinh doanh, Hoàng Hường còn nổi lên như một "hiện tượng mạng" bằng hàng loạt các hoạt động phô trương sự giàu có như rải tiền trên cầu thang, dẫm lên tiền, khoe bất động sản nghìn tỷ. Cô cũng nhiều lần bị chỉ trích nặng nề vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực.