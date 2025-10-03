Ngày 3/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Đắk Nhau khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ nghi án nghiêm trọng khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan đến vụ 3 người trong một gia đình tử vong tại nhà riêng ở xã Đắk Nhau (Đồng Nai) vào sáng 3/10, chiều cùng ngày, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip 20 giây ghi lại cảnh một nghi can xuất hiện tại căn nhà xảy ra vụ việc.

Theo hình ảnh từ camera, nghi can che kín mặt, đội mũ, vai mang ba lô, bên hông đeo một vật giống vũ khí. Thời điểm camera an ninh ghi hình, nghi can xuất hiện khoảng 19h ngày 2/10. Nghi can còn bước đến gần chiếc ô tô, nơi người dân phát hiện thi thể bà C.H.H. (46 tuổi) vào sáng 3/10.

Tại hiện trường, thi thể ông T. và bé trai nằm ở ngoài hiên, bên cạnh vẫn còn mâm cơm ăn dở. Bà H. (vợ ông T.) được phát hiện tử vong bên cạnh chiếc ô tô.

Người dân bàng hoàng trước cái chết của 3 nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, khoảng 8 giờ cùng ngày, Công an xã Đắk Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ) nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (ở thôn 6, xã Đắk Nhau), do vợ chồng ông Đ.D.T (47 tuổi) và bà C.H.H (48 tuổi) làm chủ.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp điều tra, làm rõ. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện thi thể 2 vợ chồng ông Đ.D.T, cùng bé trai Đ.T.T (11 tuổi, là cháu ông T.).

Trên người nạn nhân cũng có nhiều thương tích, nghi do bị sát hại. Một số vật dụng trong nhà cũng có dấu hiệu bị xáo trộn.

Hiện nghi án khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong trong 1 gia đình được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Người vợ hốt hoảng khi phát hiện chồng và con trai tử vong dưới giếng Ngày 3/10, tin từ UBND xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã cử đại diện đến thăm hỏi, chia buồn về trường hợp hai cha con bị tử vong dưới giếng nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/camera-ghi-canh-nghi-pham-xuat-hien-tai-nha-3-nguoi-tu-vong-o-ong-nai-743366.html