Người dân phát hiện 2 người lớn và 1 trẻ em cùng tử vong trong ngôi nhà tại xã Đắk Nhau (Đồng Nai).
- Vội mang tiền đóng viện phí cho mẹ, người phụ nữ tông trụ điện tử vong
- Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An
Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 3/10, Công an xã Đắk Nhau (tỉnh Đồng Nai) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án khiến 2 người lớn và một trẻ em tử vong trong căn nhà.
Cả ba nạn nhân cùng sinh sống tại ngôi nhà nói trên. Đây cũng là địa điểm kinh doanh, thu mua nông sản khá quen thuộc với người dân địa phương.
Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau đó, lực lượng công an xã đã đến hiện trường để xác minh, kiểm tra. Tại đây, công an phát hiện tại khu vực sân có hai nạn nhân tử vong trong tư thế nằm là ông Đ.D.T. (SN 1978, chủ vựa thu mua) và cháu trai là Đ.T.T. (SN 2014).
Tiếp đó, kiểm tra bên trong phòng ngủ, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm thi thể của bà C.H.H. (SN 1977, là vợ của ông T.).
Tại hiện trường, thi thể của các nạn nhân có nhiều vết thương, két sắt và một số vật dụng trong nhà có sự xáo trộn.
Sự việc sau đó được thông báo đến Công an tỉnh Đồng Nai để tiến hành điều tra.