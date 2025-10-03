Chiều 2/10, Công an xã Củ Chi phối hợp Công an TPHCM đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong trên tỉnh lộ 2.

Theo thông tin từ VietNamNet, đến hơn 17h chiều nay (2/10), Công an xã Củ Chi (TPHCM) mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 phụ nữ tử vong tại tỉnh lộ 2.



Camera ghi cảnh người phụ nữ loạng choạng tay lái trước khi tông vào trụ điện bên đường - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, khoảng 14h chiều cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ trung niên nằm gục bên xe máy BKS 59Y3-564… trên lề đường tỉnh lộ 2 (đoạn gần giao lộ Phan Văn Khải). Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong, xe máy biến dạng.

Qua trích xuất camera an ninh, thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân tên H. (ngụ xã An Nhơn Tây), điều khiển xe máy loạng choạng (chưa rõ nguyên nhân) một đoạn ngắn rồi đâm mạnh vào cột điện bên đường.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, người thân quen của nạn nhân xác định đây là bà H., ngụ xã An Nhơn Tây (TPHCM). Thời gian qua, bà H. túc trực chăm sóc mẹ đang nằm viện. Trước lúc gặp nạn, bà vừa từ nhà mang tiền quay lại bệnh viện để lo viện phí và thủ tục xuất viện cho người thân.

Hiện cơ quan chức năng đã trích xuất thêm camera khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

