Vội mang tiền đóng viện phí cho mẹ, người phụ nữ tông trụ điện tử vong

Đời sống 03/10/2025 05:05

Chiều 2/10, Công an xã Củ Chi phối hợp Công an TPHCM đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong trên tỉnh lộ 2.

Theo thông tin từ VietNamNet, đến hơn 17h chiều nay (2/10), Công an xã Củ Chi (TPHCM) mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 1 phụ nữ tử vong tại tỉnh lộ 2.

Vội mang tiền đóng viện phí cho mẹ, người phụ nữ tông trụ điện tử vong - Ảnh 1
Camera ghi cảnh người phụ nữ loạng choạng tay lái trước khi tông vào trụ điện bên đường - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, khoảng 14h chiều cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ trung niên nằm gục bên xe máy BKS 59Y3-564… trên lề đường tỉnh lộ 2 (đoạn gần giao lộ Phan Văn Khải). Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong, xe máy biến dạng.

Qua trích xuất camera an ninh, thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân tên H. (ngụ xã An Nhơn Tây), điều khiển xe máy loạng choạng (chưa rõ nguyên nhân) một đoạn ngắn rồi đâm mạnh vào cột điện bên đường.

Vội mang tiền đóng viện phí cho mẹ, người phụ nữ tông trụ điện tử vong - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, người thân quen của nạn nhân xác định đây là bà H., ngụ xã An Nhơn Tây (TPHCM). Thời gian qua, bà H. túc trực chăm sóc mẹ đang nằm viện. Trước lúc gặp nạn, bà vừa từ nhà mang tiền quay lại bệnh viện để lo viện phí và thủ tục xuất viện cho người thân.

Hiện cơ quan chức năng đã trích xuất thêm camera khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Một nam tài xế xe buýt ở Nghệ An vừa bị hành khách bắt quỳ giữa đường và dùng thắt lưng đánh liên tiếp vào người.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (4/10-5/10), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (4/10-5/10), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Bí đỏ là "siêu thực phẩm" mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Bí đỏ là "siêu thực phẩm" mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người còn mất tích

Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người còn mất tích

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Ép con dâu kế hoạch 5 năm, mẹ chồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì lý do không thể chấp nhận

Ép con dâu kế hoạch 5 năm, mẹ chồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì lý do không thể chấp nhận

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh sau ngày 3/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh sau ngày 3/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập ở Nghệ An

Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập ở Nghệ An

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa sau ngày 3/10/2025

3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa sau ngày 3/10/2025

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người còn mất tích

Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người còn mất tích

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập ở Nghệ An

Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập ở Nghệ An

Nóng: Bão số 11 Matmo di chuyển nhanh, liên tục tăng cấp

Nóng: Bão số 11 Matmo di chuyển nhanh, liên tục tăng cấp

Bão Matmo sẽ đổ bộ biển Đông với sức gió mạnh nhất bao nhiêu?

Bão Matmo sẽ đổ bộ biển Đông với sức gió mạnh nhất bao nhiêu?