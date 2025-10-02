NÓNG: Bão số 11 Matmo đang hướng về Quảng Ninh – Hải Phòng

Đời sống 02/10/2025 17:18

Dự báo ngày 4/10, bão Matmo sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 và có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 12, giật cấp 15, gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đến 13 giờ ngày 3/10, bão Matmo di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm ở vị trí: 17,5N-121,5E, trên đất liền phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Cường độ đạt cấp 9, giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh ở vĩ tuyến 16,00N – 19,50N; phía Đông kinh tuyến 118,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

NÓNG: Bão số 11 Matmo đang hướng về Quảng Ninh – Hải Phòng - Ảnh 1
Bão số 11 Matmo đang hướng về Quảng Ninh – Hải Phòng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, 13 giờ ngày 4/10, bão di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 25–30km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm ở vị trí 18,8N-115,7E, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Bắc. Cường độ gió cấp 10–11, giật cấp 13. Phạm vi gió mạnh từ vĩ tuyến 16,50N – 21,00N; phía Đông kinh tuyến 113,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

13 giờ ngày 5/10, bão di chuyển Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h và còn có khả năng mạnh thêm ở vị trí 20,6N-110,5E, trên vùng ven biển phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Cường độ gió cấp 12, giật cấp 15. Phạm vi gió mạnh là phía Bắc vĩ tuyến 17,50N; kinh tuyến 108,5E – 118,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão giảm dần.

Do tác động của bão, từ trưa và chiều 03/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 12, sóng biển cao 4,0-6,0m. Biển động dữ dội.

Cảnh báo trong khoảng ngày 04-05/10, khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Thót tim bé trai bị nước lũ cuốn trôi khi đạp xe qua cầu tràn

Thót tim bé trai bị nước lũ cuốn trôi khi đạp xe qua cầu tràn

Người đàn ông đã nhanh chóng cứu cháu bé bị lũ cuốn khi đạp xe qua đoạn đường ngập nước.

Xem thêm
Từ khóa:   bão số 11 dự báo thời tiết tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2025, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, sự nghiệp lên hương

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2025, 3 con giáp lộc lá đổ tràn vào nhà, tiền vàng chật két, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Thấy túi giấy để trước nhà, người đàn ông đi vứt rác lại kiểm tra thì sốc nặng khi phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh bên trong

Thấy túi giấy để trước nhà, người đàn ông đi vứt rác lại kiểm tra thì sốc nặng khi phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh bên trong

Video 2 giờ 13 phút trước
Va chạm nhẹ, người đi xe đạp tức giận, la hét và tát người đi bộ ngay giữa đường

Va chạm nhẹ, người đi xe đạp tức giận, la hét và tát người đi bộ ngay giữa đường

Video 2 giờ 42 phút trước
Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Video 2 giờ 47 phút trước
Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
Người phụ nữ la hét thất thanh khi chứng kiến sạt lở núi đè sập toàn bộ ngôi nhà sàn ở Thanh Hóa

Người phụ nữ la hét thất thanh khi chứng kiến sạt lở núi đè sập toàn bộ ngôi nhà sàn ở Thanh Hóa

Video 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 3/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 3/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát trao quà khủng, vùng vẫy trong biển tiền, công thành danh toại, bạc vàng phủ phê

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát trao quà khủng, vùng vẫy trong biển tiền, công thành danh toại, bạc vàng phủ phê

Bão Matmo mạnh lên cấp 12 đang di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

Bão Matmo mạnh lên cấp 12 đang di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Lời khai bất ngờ của vợ trẻ sát hại chồng rồi gọi điện thú tội với mẹ

Lời khai bất ngờ của vợ trẻ sát hại chồng rồi gọi điện thú tội với mẹ

Thót tim bé trai bị nước lũ cuốn trôi khi đạp xe qua cầu tràn

Thót tim bé trai bị nước lũ cuốn trôi khi đạp xe qua cầu tràn

Người đàn ông nghi tự thiêu trong công viên ở Hà Nội, hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh

Người đàn ông nghi tự thiêu trong công viên ở Hà Nội, hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh

Phát hiện nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng ở TP.HCM

Phát hiện nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng ở TP.HCM

Sau tiếng gió rít dữ dội, vợ chồng ở Thanh Hóa bị vùi trong căn nhà đổ sập

Sau tiếng gió rít dữ dội, vợ chồng ở Thanh Hóa bị vùi trong căn nhà đổ sập