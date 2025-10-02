NÓNG: Bão số 11 Matmo đang hướng về Quảng Ninh – Hải Phòng

Dự báo ngày 4/10, bão Matmo sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11 và có khả năng mạnh thêm, cường độ gió cấp 12, giật cấp 15, gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đến 13 giờ ngày 3/10, bão Matmo di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm ở vị trí: 17,5N-121,5E, trên đất liền phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Cường độ đạt cấp 9, giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh ở vĩ tuyến 16,00N – 19,50N; phía Đông kinh tuyến 118,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Bão số 11 Matmo đang hướng về Quảng Ninh – Hải Phòng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, 13 giờ ngày 4/10, bão di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 25–30km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm ở vị trí 18,8N-115,7E, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Bắc. Cường độ gió cấp 10–11, giật cấp 13. Phạm vi gió mạnh từ vĩ tuyến 16,50N – 21,00N; phía Đông kinh tuyến 113,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

13 giờ ngày 5/10, bão di chuyển Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h và còn có khả năng mạnh thêm ở vị trí 20,6N-110,5E, trên vùng ven biển phía Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Cường độ gió cấp 12, giật cấp 15. Phạm vi gió mạnh là phía Bắc vĩ tuyến 17,50N; kinh tuyến 108,5E – 118,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão giảm dần.

Do tác động của bão, từ trưa và chiều 03/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 12, sóng biển cao 4,0-6,0m. Biển động dữ dội.

Cảnh báo trong khoảng ngày 04-05/10, khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Thót tim bé trai bị nước lũ cuốn trôi khi đạp xe qua cầu tràn Người đàn ông đã nhanh chóng cứu cháu bé bị lũ cuốn khi đạp xe qua đoạn đường ngập nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-bao-so-11-matmo-ang-huong-ve-quang-ninh-hai-phong-743331.html