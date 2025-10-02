Phát hiện nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng ở TP.HCM

Đời sống 02/10/2025 11:39

Cơ quan chức năng TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường vụ nữ sinh tử vong trong một trường cao đẳng vào tối 1/10.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 1/10, Công an phường Phước Long (TP.HCM) đang điều tra vụ một nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng.

 

Hơn 19 giờ cùng ngày, bảo vệ một trường cao đẳng ở Đại lộ 3, phường Phước Long (TP HCM) đi tuần tra thì phát hiện một người đã nằm bất động. Qua kiểm tra phát hiện nạn nhân đã tử vong nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Phát hiện nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, dựa vào lời kể của nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc, trời đang mưa to. Khu vực phát hiện nạn nhân tử vong khá tối và vắng người qua lại.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận thông tin từ các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là nữ sinh của trường.

Nguyên nhân vụ nữ sinh tử vong trong khuôn viên trường cao đẳng tại phường Phước Long đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thương tâm: Thuyền chở 4 trẻ bị lật, 2 cháu bé tử vong

Thương tâm: Thuyền chở 4 trẻ bị lật, 2 cháu bé tử vong

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h15 ngày 30/9 tại đập Nghia, xóm Đồi Chè, xã Giai Xuân.

Từ khóa:   rời lầu tử vong tin moi nữ sinh tử vong

