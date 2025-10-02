Bão Matmo mạnh lên cấp 12 đang di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

Đời sống 02/10/2025 09:52

Sáng sớm nay (2/10), áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo. Dự báo khoảng chiều tối mai bão Matmo sẽ đi vào Biển Đông.

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h, vị trí tâm bão Matmo trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

 

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bão Matmo mạnh lên cấp 12 đang di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền Việt Nam - Ảnh 1

Bão Matmo đang hướng vào Biển Đông, sẽ là cơn bão số 11 trong năm 2025 - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sau khi đi vào Biển Đông, bão số 11 (bão Mato) sẽ tiếp tục mạnh lên. Dự báo đến 7 giờ ngày 5/10, tâm bão số 11 nằm trên vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 70 km về phía đông bắc, mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Nhiều khả năng bão số 11 sẽ đi vào vịnh Bắc bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Dự báo khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ từ đêm 5 - 7/10 có mưa lớn diện rộng. 

Trước diễn biến mưa lũ sau bão số 10 và bão số 11 có khả năng cao ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã hoãn lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành khí tượng thủy văn (dự kiến tổ chức chiều 3.10) để tập trung cho công tác dự báo, cảnh báo thiên tai trong những ngày tới.

Vỡ ao cá ở Lào Cai khiến hai vợ chồng tử vong, hai người bị thương nặng

Vỡ ao cá ở Lào Cai khiến hai vợ chồng tử vong, hai người bị thương nặng

Sáng nay (1/10), một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, khiến 4 người thương vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Bão Matmo bão số 11 tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Thấy túi giấy để trước nhà, người đàn ông đi vứt rác lại kiểm tra thì sốc nặng khi phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh bên trong

Thấy túi giấy để trước nhà, người đàn ông đi vứt rác lại kiểm tra thì sốc nặng khi phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh bên trong

Video 2 giờ 12 phút trước
Va chạm nhẹ, người đi xe đạp tức giận, la hét và tát người đi bộ ngay giữa đường

Va chạm nhẹ, người đi xe đạp tức giận, la hét và tát người đi bộ ngay giữa đường

Video 2 giờ 41 phút trước
Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Video 2 giờ 46 phút trước
Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
Người phụ nữ la hét thất thanh khi chứng kiến sạt lở núi đè sập toàn bộ ngôi nhà sàn ở Thanh Hóa

Người phụ nữ la hét thất thanh khi chứng kiến sạt lở núi đè sập toàn bộ ngôi nhà sàn ở Thanh Hóa

Video 3 giờ 19 phút trước
NÓNG: Bão số 11 Matmo đang hướng về Quảng Ninh – Hải Phòng

NÓNG: Bão số 11 Matmo đang hướng về Quảng Ninh – Hải Phòng

Đời sống 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 3/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Tử vi thứ Sáu 3/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phát tài phát lộc, trúng số đổi vận giàu sang, Mão - Thân tiền của hao hụt, sự nghiệp đen đủi đủ đường

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát trao quà khủng, vùng vẫy trong biển tiền, công thành danh toại, bạc vàng phủ phê

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Bồ Tát trao quà khủng, vùng vẫy trong biển tiền, công thành danh toại, bạc vàng phủ phê

Bão Matmo mạnh lên cấp 12 đang di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

Bão Matmo mạnh lên cấp 12 đang di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An

NÓNG: Bão số 11 Matmo đang hướng về Quảng Ninh – Hải Phòng

NÓNG: Bão số 11 Matmo đang hướng về Quảng Ninh – Hải Phòng

Lời khai bất ngờ của vợ trẻ sát hại chồng rồi gọi điện thú tội với mẹ

Lời khai bất ngờ của vợ trẻ sát hại chồng rồi gọi điện thú tội với mẹ

Thót tim bé trai bị nước lũ cuốn trôi khi đạp xe qua cầu tràn

Thót tim bé trai bị nước lũ cuốn trôi khi đạp xe qua cầu tràn

Người đàn ông nghi tự thiêu trong công viên ở Hà Nội, hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh

Người đàn ông nghi tự thiêu trong công viên ở Hà Nội, hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh

Phát hiện nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng ở TP.HCM

Phát hiện nữ sinh tử vong trong khuôn viên một trường cao đẳng ở TP.HCM