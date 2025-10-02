Bão Matmo mạnh lên cấp 12 đang di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng đất liền Việt Nam

Sáng sớm nay (2/10), áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo. Dự báo khoảng chiều tối mai bão Matmo sẽ đi vào Biển Đông.

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h, vị trí tâm bão Matmo trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bão Matmo đang hướng vào Biển Đông, sẽ là cơn bão số 11 trong năm 2025 - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sau khi đi vào Biển Đông, bão số 11 (bão Mato) sẽ tiếp tục mạnh lên. Dự báo đến 7 giờ ngày 5/10, tâm bão số 11 nằm trên vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 70 km về phía đông bắc, mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Nhiều khả năng bão số 11 sẽ đi vào vịnh Bắc bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Dự báo khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ từ đêm 5 - 7/10 có mưa lớn diện rộng.

Trước diễn biến mưa lũ sau bão số 10 và bão số 11 có khả năng cao ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã hoãn lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành khí tượng thủy văn (dự kiến tổ chức chiều 3.10) để tập trung cho công tác dự báo, cảnh báo thiên tai trong những ngày tới.

