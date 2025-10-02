Sáng nay (1/10), một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 5h sáng 1/10, nhóm 4 lao động làm thuê đến ao cá của gia đình bà Ngô Thị Dung ở thôn Làng Giàng, xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) để làm việc. Bất ngờ, bờ ao bị vỡ, dòng nước cuốn trôi cả 4 người.

Hai nạn nhân là chị L.T.D. (SN 1985) và chồng là anh T.A.T. (SN 1987, cùng trú tỉnh Lai Châu), hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai trong tình trạng chấn thương nặng.

Hiện trường vụ vỡ ao - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VOV, hiện công tác tìm kiếm đang được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Bảo Thắng khẩn trương triển khai để tìm kiếm nạn nhân còn lại là anh L.A.H. Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của mưa lớn.

Để đối phó với tình hình khẩn cấp, UBND xã Bảo Thắng đã đề nghị UBND tỉnh Lào Cai tăng cường lực lượng và phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Chính quyền địa phương thăm hỏi người bị thương - Ảnh: VOV

Đồng thời, chính quyền địa phương đang khẩn trương chỉ đạo các thôn vận động nhân dân ở khu vực nguy hiểm như ven suối, taluy cao... khẩn trương di dời đến nơi an toàn để phòng tránh sạt lở và lũ quét tiếp diễn.

Người phụ nữ đuối nước thương tâm tại xã Hoằng Phú – Thanh Hóa Người phụ nữ 35 tuổi ở xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa bị đuối nước thương tâm tại hố sâu công trình đang thi công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-ao-ca-o-lao-cai-khien-hai-vo-chong-tu-vong-hai-nguoi-bi-thuong-nang-743300.html