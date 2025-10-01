Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cán bộ đơn vị đã hỗ trợ khẩn cấp, đưa một bé đi cấp cứu kịp thời.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 1/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng cảnh sát giao thông vừa phối hợp cùng gia đình khẩn trương đưa một bé trai bị xuất huyết não đi cấp cứu, kịp thời giành lại sự sống trong tình thế nguy cấp.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 30-9, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 - Đức Lập (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) nhận được tin báo khẩn cấp từ người dân về việc cháu Phan Thái Dương (11 tuổi, thường trú tại bon Đắkhích, xã Quảng Trực) bất ngờ bị xuất huyết não, tình trạng diễn biến nhanh và nguy kịch.

Gia đình hoảng hốt cầu cứu sự hỗ trợ của lực lượng chức năng để đưa cháu đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng dùng xe chuyên dụng đưa bé trai xuất huyết não kịp đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, gay lập tức, tổ công tác đã sử dụng xe đặc chủng, phối hợp cùng người nhà đưa cháu Dương đến Bệnh viện Đại học Y Dược Đắk Lắk. Nhờ sự khẩn trương, lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời đưa bé trai đến bệnh viện trong khung giờ vàng cấp cứu, giúp các bác sĩ có đủ thời gian triển khai biện pháp cứu chữa.

Đại diện gia đình đã gửi thư bày tỏ lời cảm ơn đến lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng. "Trong giây phút sinh tử ấy, sự có mặt và hỗ trợ tận tình của các anh đã mang lại cho chúng tôi niềm tin và hy vọng", người nhà cháu Dương chia sẻ.

