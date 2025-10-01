Khám xét nhà đối tượng hoạt động kêu gọi từ thiện không minh bạch

Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân (39 tuổi, trú xã Quài Tở), đối tượng được xác định có liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện không minh bạch.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 1/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986; trú tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên) trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, ngày 23/9/2025, Công an tỉnh Điện Biên nhận đơn tố giác của chị H.T.G (trú tại phường Điện Biên Phủ). Chị cho biết nhiều lần chuyển tiền ủng hộ từ thiện khi thấy Nguyễn Mạnh Tuân đăng bài kêu gọi trên Facebook.

Thế nhưng, các khoản tiền này không được công khai minh bạch, khiến chị và nhiều nhà hảo tâm khác hoài nghi số tiền thực tế có đến tay người cần giúp đỡ hay không.

Cơ quan Công an đọc lệnh khám xét khẩn cấp trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, quá trình xác minh cho thấy, từ tháng 12/2016, Tuân đã xây dựng cả một “hệ thống” kêu gọi từ thiện qua tài khoản Facebook: Nguyễn Mạnh Tuân (có tích xanh), Nguyễn Tuân (149 nghìn người theo dõi) và Lãng tử Tây Bắc, cùng với đó là nhiều số tài khoản ngân hàng đứng tên Tuân.

Trên thực tế, số tiền ủng hộ các trường hợp do Tuân đưa hình ảnh, thông tin để kêu gọi không đến đúng địa chỉ, đủ số tiền theo đề nghị của các nhà hảo tâm.

Lực lượng Công an khám xét chỗ ở của Nguyễn Mạnh Tuân - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại ngôi miếu ở Khánh Hòa Một bé gái sơ sinh nặng khoảng 3kg, bị bỏ rơi trong giỏ nhựa phía sau ngôi miếu ở phường Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), vừa được người dân địa phương phát hiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kham-xet-nha-oi-tuong-hoat-ong-keu-goi-tu-thien-khong-minh-bach-743263.html