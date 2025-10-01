Bão số 10 và mưa lũ khiến 51 người chết, mất tích, thiệt hại hơn 8.000 tỉ đồng

Đời sống 01/10/2025 11:46

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT) vừa có báo cáo nhanh về công tác phòng chống thiên tai.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đưa ra trong báo cáo thống kê về thiệt hại do cơn bão số 10 (bão Bualoi), mưa lũ, sạt lở đất gây ra sáng 1/10.

Trong tổng thiệt hại sơ bộ 8.016 tỷ đồng, theo báo cáo, tỉnh Nghệ An 1.426 tỷ đồng, Hà Tĩnh 6.000 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng, Lào Cai khoảng 40 tỷ đồng. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Thiên tai khiến 51 người chết, mất tích; 139 người bị thương; mất liên lạc 8 người tại Gia Lai (tàu BĐ 97258 TS mất liên lạc với gia đình từ đêm 27/9).

91 ngôi nhà đã bị sập, đổ; trên 144.700 nhà hư hỏng, tốc mái và hơn 20.000 nhà ngập nước.

Bão số 10 và mưa lũ khiến 51 người chết, mất tích, thiệt hại hơn 8.000 tỉ đồng - Ảnh 1
Nhiều nhà dân tại Hà Tĩnh tan hoang sau bão Bualoi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, về nông nghiệp, báo cáo cho thấy 34.400ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; hơn 1.100 con gia súc bị chết, cuốn trôi; gần 10.000ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

22 sự cố đê điều xảy ra ở Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Cơ quan chức năng đã hủy 42 chuyến bay, hoãn 51 chuyến bay tại các cảng hàng không Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân.

Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông 1.272 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

1.076 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại. Sạt lở 19.500m kè, bờ sông, bờ biển ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế.

Trên 6.400 cột điện bị gãy, đổ; hơn 60.400 cây xanh bị gãy đổ tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Bão số 10 và mưa lũ khiến 51 người chết, mất tích, thiệt hại hơn 8.000 tỉ đồng - Ảnh 2
Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Tại Hà Nội, mưa lớn gây ngập úng cục bộ với 65 điểm/tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,2-0,6m, có nơi ngập sâu 1,0m như: Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6, Km9+656), ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, tổ dân phố số 1, 4 phường Yên Nghĩa…

Mưa lớn, ngập lụt ảnh hưởng nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông và đời sống, sinh hoạt của người dân trong các khu vực bị ngập lụt, Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học trong ngày 1-10-2025.

Khẩn trương tìm kiếm 3 công nhân bị lũ cuốn mất tích trên cao tốc

Khẩn trương tìm kiếm 3 công nhân bị lũ cuốn mất tích trên cao tốc

Chiều 30/9, đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 10 tại xã Đức Long. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành và xã Đức Long.

