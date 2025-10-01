NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

Một số mô hình lớn, như ICON của Đức, GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ và ECMWF của châu Âu hiện đều dự báo 93W sẽ đi vào Biển Đông khoảng ngày 4/10 (nó có thể mạnh lên thành bão trước hoặc sau khi vào Biển Đông).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cơ quan khí tượng Philippines, 93W có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoặc bão vào khoảng ngày 2/10, thông tin được đăng trên trang Philstar.

Nhưng các mô hình chưa thống nhất về đường đi của bão/ ATNĐ ở Biển Đông. Có mô hình cho rằng bão/ ATNĐ sẽ đi vào phía Nam của Trung Quốc (đường đi gần giống bão số 9 Ragasa), nhưng cũng có mô hình nhận định bão/ ATNĐ sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ và đến sát miền Bắc nước ta (đường đi gần giống bão Yagi 2024).

Với sự thống nhất của các mô hình như trên, gần như chắc chắn Biển Đông sẽ đón cơn bão số 11 trong vài ngày tới.

Nếu/ khi 93W thành bão, dự kiến nó sẽ có tên là bão Matmo.

Dự báo bão số 11 tiềm năng (90% mạnh lên từ áp thấp 93W) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc Việt Nam - Ảnh: JTWC

Theo thông tin từ báo Lao Động, tin bão mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết, vào hồi 8h ngày 1/10, áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,1 độ vĩ bắc, 133,0 độ kinh đông, cách Đông Nam Luzon 1.080 về phía đông.

PAGASA dự báo, khả năng trong 24h tới, thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Ngày 4/10, dự báo bão đi vào Biển Đông và thành cơn bão số 11, tên quốc tế dự kiến là Matmo, hướng di chuyển là Tây Bắc.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ của Việt Nam có thể xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 6-8/10.

Theo mô hình dự báo của ECMWF, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão số 11. Bão có khả năng ảnh hưởng đến miền Bắc Việt Nam và đi vào các tỉnh vùng núi trung du phía Đông Bắc Bộ.

Theo mô hình của GFS, đêm 2/10 và rạng sáng 3/10, áp thấp nhiệt đới có khả năng cao mạnh lên thành bão, trong ngày 3.10 bão có khả năng quét qua phía Bắc đảo Luzon (Philippines) và đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 11.

Về dự báo mưa, từ ngày 6-8/10, dải hội tụ nhiệt đới có thể kết hợp với tàn dư sau bão có khả năng gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trong khi đó, bản tin dự báo thời tiết lúc 7h30 ngày 1/10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Việt Nam cho hay, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Về thời tiết Hà Nội ngày 1/10: Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C. Có mây, sáng và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.