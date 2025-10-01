Giải cứu cô gái trong thang máy bị rơi xuống tầng hầm ngập nước

Đời sống 01/10/2025 06:00

Chiều 30/9, tại tòa nhà số 38 ven hồ Hạ Đình (Khương Đình, Hà Nội), một nữ nhân viên công ty khi di chuyển bằng thang máy từ tầng 2 xuống tầng 1 thì bất ngờ thang máy trượt rơi xuống tầng hầm đang ngập nước.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an phường Khương Đình cho biết chiều 30/9, một cô gái đi thang máy từ tầng 2 của công ty xuống tầng 1 thì thang máy trượt, rơi xuống tầng hầm đang bị ngập nước.  Sự việc xảy ra tại căn nhà số 38 ven hồ Hạ Đình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Khương Đình đã phối hợp lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Nội huy động máy bơm để hút nước trong tầng hầm. Đồng thời phối hợp nhân viên điện lực cắt nguồn điện, bảo đảm an toàn.

Cảnh sát sau đó sử dụng thiết bị chuyên dụng để mở cửa thang máy, giải cứu nạn nhân. 

Chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, không bị thương tích.

Giải cứu cô gái trong thang máy bị rơi xuống tầng hầm ngập nước - Ảnh 1
Cảnh sát nhanh chóng có mặt giải cứu nạn nhân ra ngoài an toàn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khuyến cáo người dân cần chủ động và phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do mưa, lũ gây ra.

Cụ thể cần gia cố, kiểm tra hệ thống điện, rà soát các đường dây dẫn, bảng điện, cầu dao để kịp thời phát hiện, sửa chữa, thay thế. 

Các thiết bị điện trong nhà cần được lắp riêng biệt cho từng tầng, có bộ phận ngắt điện riêng và tuyệt đối không sử dụng điện, sạc xe điện ở những nơi ẩm ướt. 

Khi các thiết bị điện ngập nước, phải sấy khô trước khi sử dụng, tuyệt đối không tự ý cắm điện trực tiếp.

Đối với khu vực dân cư có nguy cơ ngập lụt, cần bố trí đường dây điện, ổ cắm điện cao đề phòng bị ngập nước. Khi mưa bão, ngập nước phải ngắt cầu dao điện tổng ngay lập tức.

Trường hợp nhà bị ngập nước mà không cắt được điện thì phải nhanh chóng di chuyển lên các khu vực chưa bị ngập sâu, đồng thời gọi điện hoặc hô hoán để mọi người biết, kịp thời báo đơn vị điện lực quản lý cắt điện và hỗ trợ kịp thời.

Khi có trường hợp chạm chập điện phát sinh cháy, ngắt ngay cầu dao hệ thống điện tại chỗ, báo động cho mọi người di chuyển ra khỏi khu vực xảy ra cháy; nhanh chóng gọi điện báo cháy theo số 114, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để tổ chức chữa cháy ban đầu.

Danh tính 9 thuyền viên tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại Quảng Trị

Danh tính 9 thuyền viên tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại Quảng Trị

Trước sự cố tàu cá BĐ 97258 TS cùng 8 ngư dân mất liên lạc khi đang hoạt động trên vùng biển xa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương huy động mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm, bảo đảm an toàn tính mạng cho ngư dân.

Xem thêm
Từ khóa:   cứu người tin moi mắc kẹt thang máy

TIN MỚI NHẤT

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Vợ bầu bì chịu nóng vì chồng nhường máy lạnh cho em gái ly dị khiên tôi vô cùng uất ức

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Đang đắm chìm trong tình yêu, tôi phát hiện ra bí mật quá khứ của bạn trai

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Không hiểu vì sao vợ luôn lấy gối che mặt khi gần gũi, tôi "sốc ngất" với sự thật được hé lộ

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi

Hậu trường 3 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Sau ngày mai, thứ Năm 2/10/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đổi đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tiểu tam dọa tự tử, nhắm mục tiêu khiến chị dâu tôi vướng vòng lao lý

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2025, 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Vật thể bí ẩn như một "quả cầu lửa" rực sáng rơi từ trên trời xuống London

Video 6 giờ 59 phút trước
Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Video 7 giờ 16 phút trước
Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Thót tim khoảnh khắc voi dữ lao vào tấn công, lật úp thuyền của 4 du khách khiến người xem sợ khiếp vía

Video 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

Xe tải đâm trúng ô tô con, hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc khiến 2 người thương vong

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

NÓNG: Bão số 10 vừa qua, tiền thân bão số 11 tăng cấp nhanh, nguy cơ ảnh hưởng Bắc Bộ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ đuối nước thương tâm tại xã Hoằng Phú – Thanh Hóa

Người phụ nữ đuối nước thương tâm tại xã Hoằng Phú – Thanh Hóa

Lời khai bất ngờ của đối tượng sát hại người đàn ông ở công viên

Lời khai bất ngờ của đối tượng sát hại người đàn ông ở công viên

TIN MỚI: Bão số 11 vào Biển Đông cuối tuần này

TIN MỚI: Bão số 11 vào Biển Đông cuối tuần này

Dùng xe đặc chủng, cảnh sát giao thông đưa bé trai xuất huyết não đi cấp cứu

Dùng xe đặc chủng, cảnh sát giao thông đưa bé trai xuất huyết não đi cấp cứu

Khám xét nhà đối tượng hoạt động kêu gọi từ thiện không minh bạch

Khám xét nhà đối tượng hoạt động kêu gọi từ thiện không minh bạch

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại ngôi miếu ở Khánh Hòa

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại ngôi miếu ở Khánh Hòa