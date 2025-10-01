Giải cứu cô gái trong thang máy bị rơi xuống tầng hầm ngập nước

Chiều 30/9, tại tòa nhà số 38 ven hồ Hạ Đình (Khương Đình, Hà Nội), một nữ nhân viên công ty khi di chuyển bằng thang máy từ tầng 2 xuống tầng 1 thì bất ngờ thang máy trượt rơi xuống tầng hầm đang ngập nước.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an phường Khương Đình cho biết chiều 30/9, một cô gái đi thang máy từ tầng 2 của công ty xuống tầng 1 thì thang máy trượt, rơi xuống tầng hầm đang bị ngập nước. Sự việc xảy ra tại căn nhà số 38 ven hồ Hạ Đình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Khương Đình đã phối hợp lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Nội huy động máy bơm để hút nước trong tầng hầm. Đồng thời phối hợp nhân viên điện lực cắt nguồn điện, bảo đảm an toàn.

Cảnh sát sau đó sử dụng thiết bị chuyên dụng để mở cửa thang máy, giải cứu nạn nhân.

Chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, không bị thương tích.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt giải cứu nạn nhân ra ngoài an toàn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khuyến cáo người dân cần chủ động và phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do mưa, lũ gây ra.

Cụ thể cần gia cố, kiểm tra hệ thống điện, rà soát các đường dây dẫn, bảng điện, cầu dao để kịp thời phát hiện, sửa chữa, thay thế.

Các thiết bị điện trong nhà cần được lắp riêng biệt cho từng tầng, có bộ phận ngắt điện riêng và tuyệt đối không sử dụng điện, sạc xe điện ở những nơi ẩm ướt.

Khi các thiết bị điện ngập nước, phải sấy khô trước khi sử dụng, tuyệt đối không tự ý cắm điện trực tiếp.

Đối với khu vực dân cư có nguy cơ ngập lụt, cần bố trí đường dây điện, ổ cắm điện cao đề phòng bị ngập nước. Khi mưa bão, ngập nước phải ngắt cầu dao điện tổng ngay lập tức.

Trường hợp nhà bị ngập nước mà không cắt được điện thì phải nhanh chóng di chuyển lên các khu vực chưa bị ngập sâu, đồng thời gọi điện hoặc hô hoán để mọi người biết, kịp thời báo đơn vị điện lực quản lý cắt điện và hỗ trợ kịp thời.

Khi có trường hợp chạm chập điện phát sinh cháy, ngắt ngay cầu dao hệ thống điện tại chỗ, báo động cho mọi người di chuyển ra khỏi khu vực xảy ra cháy; nhanh chóng gọi điện báo cháy theo số 114, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để tổ chức chữa cháy ban đầu.

Danh tính 9 thuyền viên tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại Quảng Trị Trước sự cố tàu cá BĐ 97258 TS cùng 8 ngư dân mất liên lạc khi đang hoạt động trên vùng biển xa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương huy động mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm, bảo đảm an toàn tính mạng cho ngư dân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giai-cuu-co-gai-trong-thang-may-bi-roi-xuong-tang-ham-ngap-nuoc-743241.html