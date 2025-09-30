Hai cha con tử vong trong phòng ngủ nghi ngạt khí máy phát điện

Đời sống 30/09/2025 15:55

Ngày 30/9, lãnh đạo phường Cửa Lò (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khiến hai bố con tử vong, nghi do ngạt khí từ máy phát điện.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 30/9, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân tử vong của hai cha con trên địa bàn phường Cửa Lò, Nghệ An.

Theo tin báo ban đầu của người dân, sự việc xảy ra tại khối Nghi Thủy 2, phường Cửa Lò vào sáng cùng ngày. Danh tính hai nạn nhân được xác định là ông P.M.H. (34 tuổi), và con tra P.H.D. (7 tuổi).

Thời điểm này, người thân không thấy hai cha con ông H., nên mở cửa thì phát hiện cả hai người đã tử vong từ trước.

Khám nghiệm hiện trường lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân tử vong có thể do hai cha con ông H. ngạt khí độc do để máy chạy phát điện trong phòng khách.

Lúc xảy ra sự việc, vợ ông H. cùng hai con đang ở nhà ngoại.  Do ảnh hưởng của bão Bualoi, trong hai ngày qua trên địa bàn phường Cửa Lò xảy ra mất điện, nhiều gia đình phải chạy máy phát điện.

Hai cha con tử vong trong phòng ngủ nghi ngạt khí máy phát điện - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngạt khí CO máy phát điện do khí carbon monoxide (CO) không màu, không mùi, không vị tích tụ trong không gian kín, gây ngộ độc, thiếu oxy và tử vong nhanh chóng.

Để phòng tránh, luôn đặt máy phát điện ở nơi thông thoáng, cách xa cửa ra vào, cửa sổ và không sử dụng trong phòng kín, nhà kho. Nếu phát hiện ngộ độc, hãy nhanh chóng mở cửa thông gió, đưa nạn nhân ra nơi an toàn và đưa đến bệnh viện gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Bão Bualoi: 26 người tử vong, 22 người mất tích, hàng trăm nghìn nhà cửa và hoa màu bị hư hỏng

Bão Bualoi: 26 người tử vong, 22 người mất tích, hàng trăm nghìn nhà cửa và hoa màu bị hư hỏng

Theo thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 13h ngày 30/9), bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã khiến 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người bị thương, mất liên lạc 8 người.

Từ khóa:   ngạt khí từ máy phát điện tử vong tin moi

