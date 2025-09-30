Lưu thông qua cầu tràn, xe khách chở 15 người đột ngột chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy cuồn cuộn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 8h30 sáng 30/9, tại Km18 Quốc lộ 34, đoạn qua thôn Bắc Bìu (xã Ngọc Đường, Tuyên Quang), một xe khách chở 15 người (gồm lái xe) lưu thông hướng Bắc Mê – Hà Giang bị chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ khi đi qua cầu tràn.

Lưu thông qua cầu tràn, xe khách chở 15 người đột ngột chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy cuồn cuộn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Ngọc Đường nhanh chóng có mặt, tổ chức sơ tán và đưa toàn bộ hành khách trên xe đến nơi an toàn.

Hiện chiếc xe khách vẫn mắc kẹt giữa dòng nước, lực lượng chức năng đang lên phương án để đưa phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tìm kiếm người mất tích, di dời tài sản và hỗ trợ các hộ dân rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Hiện 15 người trên xe khách bị mắc kẹt đã được giải cứu an toàn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Khí tượng thủy văn Tuyên Quang, đến 12h trưa nay, mực nước trên sông Gâm đang lên chậm và dao động trên báo động 3. Mực nước trên sông Lô đang lên và dao động dưới báo động 1 (riêng tại trạm Hà Giang mực nước dưới báo động 3 là 0,65m).

Đến 14h cùng ngày, do mưa lớn và lưu lượng nước đổ về tăng, mực nước hồ Thủy điện Tuyên Quang dâng cao, buộc Công ty Thủy điện Tuyên Quang phải mở thêm cửa xả số 8.

