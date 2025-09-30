Xe khách chở 15 người đột ngột chết máy, kẹt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn

Đời sống 30/09/2025 14:36

Lưu thông qua cầu tràn, xe khách chở 15 người đột ngột chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy cuồn cuộn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 8h30 sáng 30/9, tại Km18 Quốc lộ 34, đoạn qua thôn Bắc Bìu (xã Ngọc Đường, Tuyên Quang), một xe khách chở 15 người (gồm lái xe) lưu thông hướng Bắc Mê – Hà Giang bị chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ khi đi qua cầu tràn.

Xe khách chở 15 người đột ngột chết máy, kẹt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn - Ảnh 1
Lưu thông qua cầu tràn, xe khách chở 15 người đột ngột chết máy, mắc kẹt giữa dòng nước lũ chảy cuồn cuộn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Ngọc Đường nhanh chóng có mặt, tổ chức sơ tán và đưa toàn bộ hành khách trên xe đến nơi an toàn.

Hiện chiếc xe khách vẫn mắc kẹt giữa dòng nước, lực lượng chức năng đang lên phương án để đưa phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tìm kiếm người mất tích, di dời tài sản và hỗ trợ các hộ dân rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Xe khách chở 15 người đột ngột chết máy, kẹt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn - Ảnh 2
Hiện 15 người trên xe khách bị mắc kẹt đã được giải cứu an toàn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, Trung tâm Khí tượng thủy văn Tuyên Quang, đến 12h trưa nay, mực nước trên sông Gâm đang lên chậm và dao động trên báo động 3. Mực nước trên sông Lô đang lên và dao động dưới báo động 1 (riêng tại trạm Hà Giang mực nước dưới báo động 3 là 0,65m).

Đến 14h cùng ngày, do mưa lớn và lưu lượng nước đổ về tăng, mực nước hồ Thủy điện Tuyên Quang dâng cao, buộc Công ty Thủy điện Tuyên Quang phải mở thêm cửa xả số 8.

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ nhổ nước bọt, đánh vào mặt cháu bé 10 tuổi

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ nhổ nước bọt, đánh vào mặt cháu bé 10 tuổi

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại hình ảnh một người phụ nữ trung niên nhổ nước bọt vào một bé gái đang đi trên đường, sau đó còn tát vào mặt cháu bé.

Xem thêm
Từ khóa:   xe khách mắc kẹt giữa dòng nước lũ bão số 10 tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 1/10/2025, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 1/10/2025, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 1/10/2025, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 1/10/2025, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình

Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình

Sao quốc tế 3 giờ 55 phút trước
Danh tính 9 thuyền viên tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại Quảng Trị

Danh tính 9 thuyền viên tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại Quảng Trị

Đời sống 4 giờ 13 phút trước
Hy hữu: Cành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng

Hy hữu: Cành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng

Đời sống 4 giờ 17 phút trước
Lật thuyền khiến 2 bà cháu tử vong, mất tích trên đường tránh lũ

Lật thuyền khiến 2 bà cháu tử vong, mất tích trên đường tránh lũ

Đời sống 4 giờ 26 phút trước
Xe tải hỏng phanh lao vào trạm thu phí và chạm với 3 xe khác khiến 9 người thương vong

Xe tải hỏng phanh lao vào trạm thu phí và chạm với 3 xe khác khiến 9 người thương vong

Video 4 giờ 42 phút trước
Thịt bò là nguồn dinh dưỡng vàng cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Thịt bò là nguồn dinh dưỡng vàng cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Dinh dưỡng 4 giờ 44 phút trước
Xôn xao tin con trai trùm giải trí Hong Kong sắp phá sản

Xôn xao tin con trai trùm giải trí Hong Kong sắp phá sản

Sao quốc tế 4 giờ 44 phút trước
Xe buýt chạy quá tốc độ va chạm với xe van khiến ít nhất 5 người tử vong và 10 người bị thương

Xe buýt chạy quá tốc độ va chạm với xe van khiến ít nhất 5 người tử vong và 10 người bị thương

Video 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 1/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Tư 1/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Xe buýt chạy quá tốc độ va chạm với xe van khiến ít nhất 5 người tử vong và 10 người bị thương

Xe buýt chạy quá tốc độ va chạm với xe van khiến ít nhất 5 người tử vong và 10 người bị thương

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 30/9/2025, 3 con giáp Thần Tài 'rung chuông vàng', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đếm tiền mỏi tay, tương lai huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 30/9/2025, 3 con giáp Thần Tài 'rung chuông vàng', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đếm tiền mỏi tay, tương lai huy hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính 9 thuyền viên tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại Quảng Trị

Danh tính 9 thuyền viên tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại Quảng Trị

Hy hữu: Cành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng

Hy hữu: Cành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng

Lật thuyền khiến 2 bà cháu tử vong, mất tích trên đường tránh lũ

Lật thuyền khiến 2 bà cháu tử vong, mất tích trên đường tránh lũ

Hai cha con tử vong trong phòng ngủ nghi ngạt khí máy phát điện

Hai cha con tử vong trong phòng ngủ nghi ngạt khí máy phát điện

Bão Bualoi: 26 người tử vong, 22 người mất tích, hàng trăm nghìn nhà cửa và hoa màu bị hư hỏng

Bão Bualoi: 26 người tử vong, 22 người mất tích, hàng trăm nghìn nhà cửa và hoa màu bị hư hỏng

Hồ thủy điện Trị An xả lũ từ 13h ngày 30/9, cảnh báo ngập ven sông ở Đồng Nai và TP.HCM

Hồ thủy điện Trị An xả lũ từ 13h ngày 30/9, cảnh báo ngập ven sông ở Đồng Nai và TP.HCM