Mẹ già tử vong trong căn nhà đổ sập, con gái khuyết tật bật khóc giữa đống đổ nát

Đời sống 30/09/2025 10:38

Trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua Ninh Bình sáng 29/9 cướp đi sinh mạng cụ Trần Thị Sen (85 tuổi, ở xã Hồng Phong) để lại nỗi đau tột cùng cho chị Trần Thị Sinh - người con gái khuyết tật nhiều năm nay chỉ quanh quẩn chăm sóc mẹ già.

Theo thông tin từ VTC News, trong căn nhà đổ nát, chị Sinh nghẹn ngào ôm chặt bức ảnh còn sót lại của mẹ. Giọng chị lạc đi: “Gần chục năm nay mẹ tôi nằm liệt giường vì tai biến. Tôi cũng không có công việc ổn định, chỉ biết nương tựa vào mẹ. Sáng nay, tôi vừa cho mẹ ăn xong thì gió nổi ào ào, mái tôn bay loạn xạ, tường nhà rung chuyển. Chưa đầy một phút, cả mái nhà sụp xuống.

Tôi vội chui xuống gầm giường. Em gái tôi đang đứng gần tủ lạnh thì bị tường đổ sập đè lên. Tôi không kịp kéo em lại. Khi căn nhà sập xuống, tôi gào gọi mẹ nhưng không thấy bà đáp lại. Tôi biết mẹ khó qua khỏi vì sức khỏe vốn đã quá yếu…”, chị Sinh nấc nghẹn.

Một tuần trước, em gái chị Sinh từ Gia Lai ra thăm mẹ, dự định sáng nay quay lại nhưng do mưa gió nên nán lại. Tai họa ập xuống bất ngờ khiến em gái chị bị thương nặng.

Nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm, hơn nửa giờ sau khi cơn cuồng phong đi qua, em gái chị Sinh được đưa đi cấp cứu, còn cụ Trần Thị Sen thì mãi mãi ra đi trong căn nhà gắn bó cả đời.

Mẹ già tử vong trong căn nhà đổ sập, con gái khuyết tật bật khóc giữa đống đổ nát - Ảnh 1
Giữa đống đổ nát, chị Sinh nghẹn ngào tìm lại tấm ảnh của người mẹ vừa khuất - Ảnh: VTC News

Hàng xóm của gia đình chị Sinh và cũng là nạn nhân trong trận cuồng phong, chị Trần Thị Tâm vẫn chưa hết ám ảnh: “Tầm 8h30, tôi đang làm may dưới bếp thì mất điện. Vừa kịp bước lên nhà chính thì nghe tiếng như bom nổ, kính vỡ tung. Gió cuốn đồ đạc bay khắp nơi. Tôi thấy nhà bà Sinh đổ sụp, sau đó có một cánh tay giơ lên cầu cứu.

Mọi người trong xóm hô hoán, lao đến bới từng viên gạch, từng mảng tường. Lực lượng công an xã cũng nhanh chóng có mặt hỗ trợ. Nhưng tiếc là cụ Sen không qua khỏi…”

Không khí tang thương bao trùm khắp thôn xóm. Bà con lối xóm tất bật cùng gia đình chị Sinh thu dọn đống đổ nát, tìm kiếm chút tài sản còn sót lại. Xen lẫn tiếng khóc nấc là sự sẻ chia, giúp đỡ để lo tang lễ cho cụ Sen.

Mẹ già tử vong trong căn nhà đổ sập, con gái khuyết tật bật khóc giữa đống đổ nát - Ảnh 2
Nhiều ngôi nhà bị tốc mái ở xã Đầm Hà - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, báo cáo nhanh của UBND xã Đầm Hà, khoảng 13h ngày 29/9, dông lốc kèm mưa lớn trên địa bàn kéo dài gần 40 phút đã làm 9 người bị thương. Trong đó, 5 người được sơ cứu và trở về nhà, một người tiếp tục điều trị tại trạm y tế, 3 người khác được chuyển tuyến trên.

Về tài sản, khoảng 15 căn nhà bị tốc mái. Trường THCS xã Đầm Hà hư hỏng nhà xe, phòng học, nhà hiệu bộ, cửa kính và tường rào. Trường Mầm non Đầm Hà 2 bị tốc mái một dãy lớp học, hệ thống cửa phòng học hư hại.

Nhiều cây xanh ở các thôn Trại Khe, Trại Giữa, Đầm Buôn, Thái Lập và trên các tuyến phố Bắc Sơn, Trần Phú bị gãy đổ. Một số biển quảng cáo, cột điện và công trình phụ của người dân cũng hư hỏng.

Ngay sau sự cố, chính quyền xã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, thu gom mái tôn, phối hợp ngành điện xử lý sự cố và cấp điện trở lại. Công tác rà soát, thống kê thiệt hại vẫn đang triển khai.

Chính quyền xã khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, chủ động phòng tránh để hạn chế rủi ro thiên tai.

Tìm thấy 2 thi thể nghi là nạn nhân vụ 9 ngư dân mất tích ở Quảng Trị

Tìm thấy 2 thi thể nghi là nạn nhân vụ 9 ngư dân mất tích ở Quảng Trị

Sáng 30/9, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị  cho biết người dân vừa phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển Thanh Hải, xã Bắc Trạch - nghi là 2 trong số 9 nạn nhân trên tàu TP HCM, mất tích trong bão số 10.

Xem thêm
Từ khóa:   Dông lốc quét qua Quảng Ninh tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 1/10/2025, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 1/10/2025, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 1/10/2025, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 1/10/2025, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình

Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình

Sao quốc tế 3 giờ 54 phút trước
Danh tính 9 thuyền viên tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại Quảng Trị

Danh tính 9 thuyền viên tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại Quảng Trị

Đời sống 4 giờ 12 phút trước
Hy hữu: Cành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng

Hy hữu: Cành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng

Đời sống 4 giờ 16 phút trước
Lật thuyền khiến 2 bà cháu tử vong, mất tích trên đường tránh lũ

Lật thuyền khiến 2 bà cháu tử vong, mất tích trên đường tránh lũ

Đời sống 4 giờ 25 phút trước
Xe tải hỏng phanh lao vào trạm thu phí và chạm với 3 xe khác khiến 9 người thương vong

Xe tải hỏng phanh lao vào trạm thu phí và chạm với 3 xe khác khiến 9 người thương vong

Video 4 giờ 41 phút trước
Thịt bò là nguồn dinh dưỡng vàng cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Thịt bò là nguồn dinh dưỡng vàng cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Dinh dưỡng 4 giờ 43 phút trước
Xôn xao tin con trai trùm giải trí Hong Kong sắp phá sản

Xôn xao tin con trai trùm giải trí Hong Kong sắp phá sản

Sao quốc tế 4 giờ 43 phút trước
Xe buýt chạy quá tốc độ va chạm với xe van khiến ít nhất 5 người tử vong và 10 người bị thương

Xe buýt chạy quá tốc độ va chạm với xe van khiến ít nhất 5 người tử vong và 10 người bị thương

Video 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 1/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Tư 1/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Xe buýt chạy quá tốc độ va chạm với xe van khiến ít nhất 5 người tử vong và 10 người bị thương

Xe buýt chạy quá tốc độ va chạm với xe van khiến ít nhất 5 người tử vong và 10 người bị thương

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 30/9/2025, 3 con giáp Thần Tài 'rung chuông vàng', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đếm tiền mỏi tay, tương lai huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 30/9/2025, 3 con giáp Thần Tài 'rung chuông vàng', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đếm tiền mỏi tay, tương lai huy hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính 9 thuyền viên tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại Quảng Trị

Danh tính 9 thuyền viên tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại Quảng Trị

Hy hữu: Cành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng

Hy hữu: Cành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng

Lật thuyền khiến 2 bà cháu tử vong, mất tích trên đường tránh lũ

Lật thuyền khiến 2 bà cháu tử vong, mất tích trên đường tránh lũ

Hai cha con tử vong trong phòng ngủ nghi ngạt khí máy phát điện

Hai cha con tử vong trong phòng ngủ nghi ngạt khí máy phát điện

Bão Bualoi: 26 người tử vong, 22 người mất tích, hàng trăm nghìn nhà cửa và hoa màu bị hư hỏng

Bão Bualoi: 26 người tử vong, 22 người mất tích, hàng trăm nghìn nhà cửa và hoa màu bị hư hỏng

Xe khách chở 15 người đột ngột chết máy, kẹt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn

Xe khách chở 15 người đột ngột chết máy, kẹt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn