Tôi vội chui xuống gầm giường. Em gái tôi đang đứng gần tủ lạnh thì bị tường đổ sập đè lên. Tôi không kịp kéo em lại. Khi căn nhà sập xuống, tôi gào gọi mẹ nhưng không thấy bà đáp lại. Tôi biết mẹ khó qua khỏi vì sức khỏe vốn đã quá yếu…”, chị Sinh nấc nghẹn.

Theo thông tin từ VTC News, trong căn nhà đổ nát, chị Sinh nghẹn ngào ôm chặt bức ảnh còn sót lại của mẹ. Giọng chị lạc đi: “Gần chục năm nay mẹ tôi nằm liệt giường vì tai biến. Tôi cũng không có công việc ổn định, chỉ biết nương tựa vào mẹ. Sáng nay, tôi vừa cho mẹ ăn xong thì gió nổi ào ào, mái tôn bay loạn xạ, tường nhà rung chuyển. Chưa đầy một phút, cả mái nhà sụp xuống.

Nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm, hơn nửa giờ sau khi cơn cuồng phong đi qua, em gái chị Sinh được đưa đi cấp cứu, còn cụ Trần Thị Sen thì mãi mãi ra đi trong căn nhà gắn bó cả đời.

Một tuần trước, em gái chị Sinh từ Gia Lai ra thăm mẹ, dự định sáng nay quay lại nhưng do mưa gió nên nán lại. Tai họa ập xuống bất ngờ khiến em gái chị bị thương nặng.

Giữa đống đổ nát, chị Sinh nghẹn ngào tìm lại tấm ảnh của người mẹ vừa khuất - Ảnh: VTC News

Hàng xóm của gia đình chị Sinh và cũng là nạn nhân trong trận cuồng phong, chị Trần Thị Tâm vẫn chưa hết ám ảnh: “Tầm 8h30, tôi đang làm may dưới bếp thì mất điện. Vừa kịp bước lên nhà chính thì nghe tiếng như bom nổ, kính vỡ tung. Gió cuốn đồ đạc bay khắp nơi. Tôi thấy nhà bà Sinh đổ sụp, sau đó có một cánh tay giơ lên cầu cứu.

Mọi người trong xóm hô hoán, lao đến bới từng viên gạch, từng mảng tường. Lực lượng công an xã cũng nhanh chóng có mặt hỗ trợ. Nhưng tiếc là cụ Sen không qua khỏi…”

Không khí tang thương bao trùm khắp thôn xóm. Bà con lối xóm tất bật cùng gia đình chị Sinh thu dọn đống đổ nát, tìm kiếm chút tài sản còn sót lại. Xen lẫn tiếng khóc nấc là sự sẻ chia, giúp đỡ để lo tang lễ cho cụ Sen.

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái ở xã Đầm Hà - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, báo cáo nhanh của UBND xã Đầm Hà, khoảng 13h ngày 29/9, dông lốc kèm mưa lớn trên địa bàn kéo dài gần 40 phút đã làm 9 người bị thương. Trong đó, 5 người được sơ cứu và trở về nhà, một người tiếp tục điều trị tại trạm y tế, 3 người khác được chuyển tuyến trên.

Về tài sản, khoảng 15 căn nhà bị tốc mái. Trường THCS xã Đầm Hà hư hỏng nhà xe, phòng học, nhà hiệu bộ, cửa kính và tường rào. Trường Mầm non Đầm Hà 2 bị tốc mái một dãy lớp học, hệ thống cửa phòng học hư hại.

Nhiều cây xanh ở các thôn Trại Khe, Trại Giữa, Đầm Buôn, Thái Lập và trên các tuyến phố Bắc Sơn, Trần Phú bị gãy đổ. Một số biển quảng cáo, cột điện và công trình phụ của người dân cũng hư hỏng.

Ngay sau sự cố, chính quyền xã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, thu gom mái tôn, phối hợp ngành điện xử lý sự cố và cấp điện trở lại. Công tác rà soát, thống kê thiệt hại vẫn đang triển khai.

Chính quyền xã khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, chủ động phòng tránh để hạn chế rủi ro thiên tai.