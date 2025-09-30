Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Trị cử lực lượng đến phối hợp với Công an xã Bắc Trạch tiến hành bảo vệ hiện trường, thông báo cho Phòng Kỹ thuật Hình sự Công tỉnh Quảng Trị và các lực lượng chức năng để tiến hành các thủ tục pháp lý, xác minh danh tính nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ sáng naygày 30/9, người dân phát hiện 2 thi thể trôi dạt tại bờ biển thôn Thanh Hải, cách Lăng Ông khoảng 200m về hướng Đông Nam.

Theo Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, lúc 23 giờ 30 ngày 28/9, 2 tàu cá BV-92756.TS và BV-92754.TS của bà Nguyễn Thị Bé (ngụ TP HCM), trên tàu có 13 ngư dân đang neo đậu tránh bão ở bờ Bắc sông Gianh, thuộc phường Bắc Gianh, thì bất ngờ bị đứt dây neo, trôi tự do giữa gió lốc và dòng nước xiết.

Tìm thấy thi thể 2 trôi dạt vào bờ biển, nghi là 2 nạn nhân trong số 9 ngư dân mất tích - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, VOV đã đưa tin, lúc 23 giờ 30 ngày 28/9, 2 tàu cá mang số hiệu BV.92756-TS và BV.92754-TS với 13 thuyền viên đi trên tàu đang neo đậu tại bờ Bắc Tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị thì bị đứt dây neo, trôi tự do và gặp nạn.

Diễn biến tình hình, lúc 22 giờ 30 phút ngày 28/9, khi bão số 10 đã giảm cấp, ngoài 2 thuyền viên ở lại tàu trực bão, 11 thuyền viên trở lại tàu để kiểm tra. Đến khoảng 23 giờ đêm, do thời tiết có gió lốc to, nước chảy xiết nên 2 tàu trên đã bị đứt dây neo, không nổ máy được, tàu trôi tự do dẫn đến bị nạn. Ngay sau đó, 4 thuyền viên đã tìm cách bơi được vào bờ, 9 thuyền viên còn lại theo tàu trôi ra biển.

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt tàu cá bị chìm - Ảnh: VOV

Ngày 29/9, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá BV-92756-TS trôi dạt vào bờ biển thôn Thanh Xuân, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị. Lực lượng chức năng triển khai trục vớt chiếc tàu này để tìm kiếm thông tin nạn nhân mất tích. Đến 23 giờ ngày 29/9 việc trục vớt tạm dừng, do đêm tối, tàu lớn nặng nên việc trục vớt khó khăn.

2 thi thể vừa được phát hiện sáng nay được nghi là những ngư dân trong số 9 nạn nhân mất tích trong bão số 10 tại vùng biển gần cửa khẩu cảng Gianh.