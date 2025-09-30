Mưa lớn gây sạt lở đất ở Lạng Sơn, người mẹ trẻ ra đi để lại 3 con thơ

Đời sống 30/09/2025 05:15

Tối 29/9, ông Hoàng Đức Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Quan Sơn - cho biết, mưa lớn gây sạt lở trên địa bàn đã khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin từ báo  Tiền Phong, vào khoảng 9h5 phút ngày ngày 29/9 ở khu đồi phía sau nhà của anh Ma Văn Sao, (SN 1996) ở thôn Suối Phầy, xã Hữu Kiên cũ, nay là xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ sạt lở đất. Hậu quả, chị N.T.H (SN 1996, vợ anh Sao) bị đất đá vùi lấp.  

Lực lượng chức năng địa phương tổ chức cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày đã tìm thấy thi thể chị H. Đại diện chính quyền xã Quan Sơn xác nhận thông tin trên và cho biết trên địa bàn xảy ra mưa lớn.

Vụ sạt lở đất xảy ra ở khu đồi sau nhà, đúng lúc chị H. chuẩn bị đi ra khỏi nhà nhưng không kịp khi bất ngờ đất đá sạt lở rộng khoảng 4m, kéo dài khoảng 50m.

Được biết, gia đình chị H có 3 người con, con út mới 18 tháng tuổi, gia đình thuộc hộ nghèo, khó khăn.

Mưa lớn gây sạt lở đất ở Lạng Sơn, người mẹ trẻ ra đi để lại 3 con thơ - Ảnh 1
Hiện trường vụ sạt lở khiến 1 người phụ nữ tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, dựa vào báo cáo của UBND xã Quan Sơn, ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) đã gây mưa lớn kéo dài, dẫn đến nhiều điểm sạt lở và ngập úng.

Nhiều hộ phải di dời khẩn cấp, gồm hộ ông Nông Văn Liên (thôn Suối Mỏ), hộ ông Nguyễn Văn Pí (thôn Thằm Nà) và hộ bà Nguyễn Lệ Dung (thôn Mè Thình) do sạt lở taluy; 2 hộ ở thôn Làng Hăng bị ngập đã kịp thời sơ tán.

Khoảng 0,5 ha ngô và 0,2 ha lúa bị ngập nước; nhiều diện tích lâm nghiệp và thủy sản đang tiếp tục được thống kê.

Một số công trình giao thông và hệ thống thủy lợi có nguy cơ hư hỏng.

Chính quyền xã cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, duy trì lực lượng sẵn sàng cứu hộ, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân và khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Mất điện sau bão số 10, người dân Nghệ An chen nhau sạc điện thoại

Mất điện sau bão số 10, người dân Nghệ An chen nhau sạc điện thoại

Sau khi bão số 10 đổ bộ gây mất điện trên diện rộng, nhiều người dân ở Nghệ An đã phải đổ xô đến các quán cà phê, cửa hàng điện máy và những điểm có máy phát điện để sạc điện thoại, đảm bảo liên lạc với người thân.

