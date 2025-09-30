TIN MỚI: 19 người tử vong, 88 người bị thương, 13 trường hợp mất tích do bão Bualoi

Đời sống 30/09/2025 09:42

Tính đến 23h ngày 29/9, bão số 10 và mưa lũ làm 19 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 88 người bị thương; trên 105.000 ngôi nhà bị hư hỏng...

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công điện số 178 do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành, yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ vào đất liền nước ta với sức gió rất mạnh (vùng tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13-14), phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa rất lớn trên diện rộng đã gây sức tàn phá rất lớn, thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (được tổng hợp từ báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương tính đến 23h ngày 29/9), bão Bualoi và mưa lũ đã làm 19 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 88 người bị thương.

Với thiệt hại về tài sản, có trên 105.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng (trong đó riêng Hà Tĩnh 78.842 nhà, Nghệ An 19.977 nhà), 3.371 nhà bị ngập, 2.742 hộ bị cô lập, chia cắt; trên 9.400 ha lúa và hoa màu, 1.700 ha thủy sản bị ngập, thiệt hại.

Nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê kè, cơ sở sản xuất kinh doanh… cũng bị thiệt hại rất nặng nề.

TIN MỚI: 19 người tử vong, 88 người bị thương, 13 trường hợp mất tích do bão Bualoi - Ảnh 1
Nhà dân bị lốc xoáy làm sập trần, vỡ kính, đồ đạc tan hoang tại tỉnh Ninh Bình - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VTC News, để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, các bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố (nơi bị ảnh hưởng bão số 10 và mưa lũ) thực hiện khẩn trương, nghiêm túc công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai; triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Đồng thời, hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Thủ tướng lưu ý lãnh đạo các địa phương tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước ngày 5/10), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

TIN MỚI: 19 người tử vong, 88 người bị thương, 13 trường hợp mất tích do bão Bualoi - Ảnh 2
Bà Trần Thị Hằng (Hà Tĩnh) đứng lặng trước căn nhà mới xây, mái gần như bị tốc hết, trần rơi xuống, nước ngấm loang lổ khắp nơi - Ảnh: VTC News

Bên cạnh đó, rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.

Trường hợp dự phòng ngân sách địa phương không đủ nguồn lực chi hỗ trợ, UBND cấp tỉnh khẩn trương có văn bản báo cáo Thủ tướng, đồng thời gửi Bộ Tài chính trước 15h ngày 30/9 để tổng hợp xử lý theo quy định (hoàn thành công tác chi hỗ trợ Nhân dân trước ngày 5/10).

Thủ tướng giao Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tổng hợp, kịp thời phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ vật tư, hóa chất, giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau bão lũ (báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 5/10).

Các bộ, cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động hỗ trợ địa phương triển khai khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 10 và mưa lũ để nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, báo cáo Thủ tướng về tình hình và kết quả khắc phục hậu quả bão, mưa lũ trước 15h hằng ngày.

Mưa lớn gây sạt lở đất ở Lạng Sơn, người mẹ trẻ ra đi để lại 3 con thơ

Mưa lớn gây sạt lở đất ở Lạng Sơn, người mẹ trẻ ra đi để lại 3 con thơ

Tối 29/9, ông Hoàng Đức Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Quan Sơn - cho biết, mưa lớn gây sạt lở trên địa bàn đã khiến 1 người tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   bão Bualoi bão số 10 tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 1/10/2025, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 1/10/2025, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 1/10/2025, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 1/10/2025, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình

Triệu Lộ Tư mặc áo cưới đẹp như cô dâu bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình

Sao quốc tế 3 giờ 55 phút trước
Danh tính 9 thuyền viên tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại Quảng Trị

Danh tính 9 thuyền viên tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại Quảng Trị

Đời sống 4 giờ 12 phút trước
Hy hữu: Cành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng

Hy hữu: Cành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng

Đời sống 4 giờ 17 phút trước
Lật thuyền khiến 2 bà cháu tử vong, mất tích trên đường tránh lũ

Lật thuyền khiến 2 bà cháu tử vong, mất tích trên đường tránh lũ

Đời sống 4 giờ 26 phút trước
Xe tải hỏng phanh lao vào trạm thu phí và chạm với 3 xe khác khiến 9 người thương vong

Xe tải hỏng phanh lao vào trạm thu phí và chạm với 3 xe khác khiến 9 người thương vong

Video 4 giờ 42 phút trước
Thịt bò là nguồn dinh dưỡng vàng cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Thịt bò là nguồn dinh dưỡng vàng cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người cần tránh xa

Dinh dưỡng 4 giờ 43 phút trước
Xôn xao tin con trai trùm giải trí Hong Kong sắp phá sản

Xôn xao tin con trai trùm giải trí Hong Kong sắp phá sản

Sao quốc tế 4 giờ 44 phút trước
Xe buýt chạy quá tốc độ va chạm với xe van khiến ít nhất 5 người tử vong và 10 người bị thương

Xe buýt chạy quá tốc độ va chạm với xe van khiến ít nhất 5 người tử vong và 10 người bị thương

Video 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 1/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Tư 1/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Xe buýt chạy quá tốc độ va chạm với xe van khiến ít nhất 5 người tử vong và 10 người bị thương

Xe buýt chạy quá tốc độ va chạm với xe van khiến ít nhất 5 người tử vong và 10 người bị thương

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 30/9/2025, 3 con giáp Thần Tài 'rung chuông vàng', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đếm tiền mỏi tay, tương lai huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 30/9/2025, 3 con giáp Thần Tài 'rung chuông vàng', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đếm tiền mỏi tay, tương lai huy hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính 9 thuyền viên tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại Quảng Trị

Danh tính 9 thuyền viên tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại Quảng Trị

Hy hữu: Cành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng

Hy hữu: Cành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái suốt 4 tháng

Lật thuyền khiến 2 bà cháu tử vong, mất tích trên đường tránh lũ

Lật thuyền khiến 2 bà cháu tử vong, mất tích trên đường tránh lũ

Hai cha con tử vong trong phòng ngủ nghi ngạt khí máy phát điện

Hai cha con tử vong trong phòng ngủ nghi ngạt khí máy phát điện

Bão Bualoi: 26 người tử vong, 22 người mất tích, hàng trăm nghìn nhà cửa và hoa màu bị hư hỏng

Bão Bualoi: 26 người tử vong, 22 người mất tích, hàng trăm nghìn nhà cửa và hoa màu bị hư hỏng

Xe khách chở 15 người đột ngột chết máy, kẹt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn

Xe khách chở 15 người đột ngột chết máy, kẹt giữa dòng nước lũ cuồn cuộn