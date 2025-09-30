Chiều 29/9, trên tuyến đường DH92 đoạn từ trung tâm phường Sa Pa xuống bản Cát Cát (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ việc một ô tô bị đất sạt lở đẩy trượt xuống vực.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 17h chiều 29/9, trên địa bàn phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xảy ra sạt lở đất đá trúng một ô tô đang lưu thông, khiến chiếc xe bị hất văng xuống vực. Trước khi xảy ra sự việc, ô tô màu đen cố lách qua chướng ngại vật trên đường thì bị đất đá, cây cối đổ trúng. Trong tích tắc, chiếc xe chao đảo rồi rơi xuống vực. Anh Q.H. (sống ở phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai) xác nhận là người có mặt trên ô tô đi phía sau chiếc xe gặp nạn. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô của anh.

Theo anh Q.H., thời điểm xảy ra sự việc, anh cùng đồng nghiệp di chuyển theo hướng từ Khu du lịch Cát Cát về trung tâm phường Sa Pa. "Trước đó, tại vị trí xảy ra sự việc có sạt lở nhỏ khiến các ô tô phải đi chậm dẫn đến ùn tắc. Tài xế trên xe gặp nạn dừng lại để quan sát, cân nhắc hướng đi trước khi quyết định vượt qua chướng ngại vật. Bất ngờ cây và đất đá đổ ập từ trên cao xuống khiến chiếc xe bị hất văng xuống vực sâu khoảng 5m. Lúc đó, tôi rất hốt hoảng, lập tức đề nghị tài xế lùi lại phía sau để tránh nguy hiểm", anh Q.H. nhớ lại.

Khoảnh khắc ôtô bị cuốn xuống vực - Ảnh: VnExpress Được biết, ít phút trước khi chiếc ô tô màu đen gặp nạn, một đoàn khách khoảng 20 người vừa di chuyển qua vị trí sạt lở. "Nếu đoàn khách di chuyển chậm, có lẽ thương vong sẽ rất lớn. Tôi cảm thấy may mắn khi mình thoát chết trong gang tấc", anh cho biết. Sau khi sự việc xảy ra, chàng trai cùng người dân chạy xuống phía taluy âm tham gia cứu hộ. May mắn 3 người trên ô tô gặp nạn tự mở cửa thoát ra ngoài, không gặp nguy hiểm tính mạng. Các túi khí trên xe bị bung, thân vỏ hư hỏng nặng. Anh Q.H. cho biết, ở khu vực xảy ra sự việc, cơ quan chức năng địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở. Hiện, tuyến đường bị chia cắt do chướng ngại vật chắn ngang. Chiếc xe gặp nạn bị hư hỏng sau khi rơi xuống vực - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ VnExpress, Lào Cai đang hứng mưa lớn do hoàn lưu bão Bualoi. Sau khi đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị rạng sáng 29/9 với sức gió mạnh cấp 11, bão di chuyển sang phía Tây và suy yếu, song hoàn lưu vẫn gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ. Tại Tà Si Láng, lượng mưa trong ngày ghi nhận hơn 250 mm. Ảnh hưởng của mưa lũ, phường Cầu Thia phải di dời 90 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở; xã Hạnh Phúc và Trạm Tấu có 26 ngôi nhà hư hỏng. Tuyến tỉnh lộ 14 từ phường Nghĩa Lộ đi xã Hạnh Phúc xuất hiện nhiều điểm sạt lở, giao thông ách tắc. Dự báo từ tối nay đến ngày mai, Lào Cai tiếp tục mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 250 mm.

