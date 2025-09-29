Thương tâm: 6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình

Đời sống 29/09/2025 09:17

Sáng 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết, rạng sáng cùng ngày, một cơn lốc quét qua nhiều xã trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 29/9, giông lốc quét qua địa bàn xã Quỹ Nhất làm sập 1 số nhà dân; giông lốc khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương.

Tại xã Hải Anh, cơn lốc làm gãy 30 cột điện, sập 1 số nhà, khiến 1 người tử vong. Tại xã Thịnh Long, có một số ngôi nhà bị tốc mái và sập đổ, khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và động viên, chia sẻ với gia đình có người tử vong.

Công tác thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục triển khai.

Thương tâm: 6 người tử vong sau trận giông lốc kinh hoàng ở Ninh Bình - Ảnh 1
Trận giông lốc bất ngờ quét qua địa bàn tỉnh Ninh Bình làm nhiều ngôi nhà bị đổ sập, khiến 6 người tử vong - Ảnh: VietNamNet

 

Trước đó, theo thông tin từ báo Thể thao và Văn hóa, để chủ động ứng phó với bão số 10 và mưa lũ sau bão, tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều công điện yêu cầu các ngành, địa phương chủ động ứng phó. Đặc biệt, chuẩn bị các phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu, các nhà yếu, chung cư cũ tại đô thị đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Đồng thời, chủ động các biện pháp bảo vệ công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với phương châm là "xanh nhà hơn già đồng". Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, thực hiện nghiêm tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

 

 

