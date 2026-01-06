Bước qua tháng 12 âm lịch, chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ tiến triển rất yên bình và ổn định. Bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình. Sự đồng cảm và thấu hiểu sẽ giúp hai người vượt qua được nhiều khó khăn, thử thách.

Những người còn độc thân cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với người khác giới. Nếu có thiện cảm với ai, bạn cũng dần chủ động hơn. Bạn biết rằng mình không thể cứ mãi chờ đợi ai đó đến với mình.

Chính Quan chiếu mệnh cũng đem tới những tín hiệu đáng mừng trên phương diện sự nghiệp. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và có cơ hội thăng tiến.

Con giáp tuổi Sửu

Bước qua tháng 12 âm lịch, nhờ Thực thần hỗ trợ người tuổi Sửu kiếm tiền từ việc kinh doanh buôn bán hàng ăn hoặc làm ăn với những người phúc hậu, có thân hình tròn đầy. Bên cạnh đó bạn cũng sẽ được hỗ trợ tiền bạc, được tặng quà, chăm sóc từ một thành viên trong gia đình hoặc từ chính người thương của mình.

Bên cạnh đó Sửu còn được Tam Hợp nâng đỡ nên cách làm việc của bạn rất chỉn chu và cẩn thận khiến nhiều người cảm thấy nể phục. Đây cũng là ngày tốt cho những việc như thi cử, ngoại giao, phiên dịch, nhận bằng, làm mới lại văn phòng làm việc.



Sửu không nên đắm chìm trong những chuyện không vui trong quá khứ, bạn hãy học cách thư giãn vì bạn xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất. Cuộc sống ngắn ngủi, những thất vọng trong quá khứ không đáng để bạn níu giữ lại.

Con giáp tuổi Thìn

Bước qua tháng 12 âm lịch, Tam Hợp cục xuất hiện, người tuổi Thìn có điềm báo thăng quan tiến chức khi vận khí của bạn đang rất vượng. Con giáp này có quý nhân nâng đỡ, dễ dàng thực hiện được những mong ước và tham vọng của mình. Nhân lúc này, bạn nên sắp xếp tiến hành những việc quan trọng thì mọi sự đều hanh thông.

Phương diện tài lộc cũng khá ổn định. Con giáp này có thể sẽ đạt được những nguồn thu khá lớn và đến từ nhiều nguồn. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đòi hỏi bản mệnh phải hy sinh thời gian riêng tư và cả những sở thích cá nhân của mình, không được rảnh rỗi như bình thường nữa.

Với các cặp đôi tuổi Thìn, tình trạng mối quan hệ của hai bạn vẫn đang rất tốt. Bạn sẽ thấy cả hai ngày càng có sự đồng điệu về mặt tâm hồn trong nhiều vấn đề. Hai người có thể cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai và thảo luận về việc về chung một nhà.

