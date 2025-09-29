Xôn xao clip cảnh chen lấn, trèo lên bàn giật phiếu mua nhà ở TP.HCM

Chiều 28/9, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều người giành giật nhau để lấy phiếu mua căn hộ của một dự án thương mại ở phường Bình Dương, TP HCM (trước đây là phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Clip cho thấy bên trong khán phòng có hàng trăm người tham dự sự kiện. Trong đó, khoảng 10 người cả nam lẫn nữ chen lấn, xô đẩy để giành một tờ giấy màu xanh - được cho là phiếu đăng ký mua căn hộ - do một phụ nữ mặc vest phát ra. Đáng chú ý, clip còn ghi lại cảnh hai phụ nữ leo lên bàn, đè lên nhau để giành tờ giấy.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đây là chiêu trò dàn cảnh của môi giới bất động sản nhằm tạo độ hot cho dự án và lôi kéo khách hàng.

Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh làm rõ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, clip trên được ghi lại ở sự kiện diễn ra tại phường An Khánh, TPHCM. Sự kiện này giới thiệu khu căn hộ thương mại của một dự án bất động sản tại phường Bình Dương.

Trong sự kiện, đơn vị tổ chức quà tặng là hàng điện tử có giá trị cao cho người đã giữ chỗ và trực tiếp tham dự sự kiện.

Hiện cơ quan chức năng phường An Khánh đã nắm thông tin về vụ việc, đang triển khai xác minh làm rõ.

Được biết, dự án trên có khoảng 500 căn hộ thương mại do một doanh nghiệp nước ngoài đầu tư xây dựng ở thành phố mới Bình Dương (nay là phường Bình Dương, TPHCM). Dự án đang được triển khai xây dựng và giao cho công ty dịch vụ giới thiệu đến khách hàng.

Theo ghi nhận, khu vực phường Bình Dương có nhiều dự án bất động sản đang được triển khai. Đa số các dự án cung cấp ra thị trường căn hộ thương mại cao cấp. Nguồn cung khá dồi dào, tuy nhiên thị trường bất động sản những năm gần đây khá trầm lắng.

