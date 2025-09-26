Cảnh báo: Một người ở TP.HCM mất hơn 2 tỷ sau khi cài ứng dụng giả mạo điện lực

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản bằng ứng dụng giả mạo mà người thực hiện hành vi được xác định đang làm 'việc nhẹ lương cao'.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 3/8, ông L.V.T. (55 tuổi, ngụ TPHCM) bị kẻ gian giả danh nhân viên điện lực, yêu cầu cài ứng dụng “CSKH EVN SPC”. Sau khi ông T. xác thực khuôn mặt, số tiền 2,25 tỷ đồng trong tài khoản Sacombank của nạn nhân bị "bốc hơi". Quá trình điều tra, công an xác định tiền từ tài khoản ông T. được chuyển vào tài khoản đứng tên Lê Đinh Thi (23 tuổi, quê Gia Lai). Khi được cảnh sát mời làm việc, Thi khai bị dụ đi làm việc ở khu vực biên giới với mức lương 1.200 USD/tháng.

Lê Đinh Thi tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Lao Động Ban đầu, Thi được giao giả danh nhân viên điện lực, sau đó tham gia xác thực sinh trắc học để phục vụ các giao dịch cho đường dây lừa đảo này. Qua sự việc trên, Công an TPHCM cảnh báo người dân cần cảnh giác với lời hứa “việc nhẹ lương cao”; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu, xác thực khuôn mặt/vân tay; không cài đặt ứng dụng theo yêu cầu người lạ.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân hãy trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. Lê Đinh Thi - Ảnh: Báo Dân trí Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, Tổng Công ty Điện lực TP HCM cho biết đã có thông báo gửi đến khách hàng về chiêu lừa của tội phạm công nghệ cao. Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Tổng Công ty Điện lực TP HCM có thay đổi khu vực quản lý của Công ty Điện lực nên các thông tin trên hoá đơn tiền điện và các hồ sơ phát sinh có thay đổi từ ngày 1-7-2025. Người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi nghi ngờ mạo danh "Điện lực" hoặc xưng danh là "Công ty điện lực" nhưng không nói rõ tên, địa bàn quản lý của Công ty Điện lực hoặc thông tin không rõ ràng, minh bạch. Khách hàng cần hết sức cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin sử dụng điện cho người lạ để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đồng thời liên hệ ngay tổng đài 1900545454 hoặc email cskh@hcmpc.com.vn; ứng dụng của Tổng Công ty Điện lực TP HCM hoặc fanpage...

