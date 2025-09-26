Ba trẻ nhỏ trong cùng một gia đình đã thiệt mạng sau khi uống sữa tại làng Masadpur, nằm ở khu Kaler thuộc Paliganj, quận Patna, bang Bihar, Ấn Độ.

Ba trẻ nhỏ thuộc một gia đình ở huyện Arwal, đã đến thăm nhà ông ngoại ở làng Khidi trong lễ hội Rakshabandhan. Gia đình thường xuyên mua sữa từ một người dân địa phương tên là Rambabu Mahato để phục vụ nhu cầu hàng ngày.

Theo ông Kamlesh Thakur, ông ngoại của các nạn nhân, ba đứa trẻ được cho uống sữa sau khi ăn xong trước khi đi ngủ vào buổi tối. Tuy nhiên, khoảng 11h đêm, các em bắt đầu bị đau bụng dữ dội. Phát hiện sự việc, gia đình đã ngay lập tức đưa các em đến bệnh viện phụ sản Paliganj.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiêm thuốc, nhưng tình trạng của các em không cải thiện. Đội ngũ y tế khuyên gia đình nên chuyển các em đến một cơ sở y tế được trang bị tốt hơn. Đáng buồn thay, 2 em đã tử vong trên đường đến bệnh viện, và em thứ ba đã qua đời trong quá trình điều trị tại Trường Cao đẳng Y khoa và Bệnh viện Patna.

Shripal, một thành viên gia đình, giải thích rằng họ mua sữa từ nhà Mahato hàng ngày mà không có bất kỳ vấn đề hay tranh chấp nào trước đó.

Ảnh minh họa

Piyush Jaiswal, cảnh sát trưởng đồn cảnh sát Parasi, huyện Arwal, cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm. "Chúng tôi đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân chính xác của cái chết sẽ được xác định sau khi có báo cáo khám nghiệm tử thi", Jaiswal nói.

Những đứa trẻ tử vong được xác định là Vikas Kumar (5 tuổi), Mohit Kumar (3 tuổi) và Nidhi Kumari (6 tuổi). Cha của các em, ông Mohan Thakur, làm việc tại một công ty tư nhân ở Gujarat.

Cảnh sát Paliganj đã gửi thi thể các em đi khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong chính xác. Cảnh sát cho biết họ sẽ điều tra kỹ lưỡng mọi khía cạnh của vụ việc này để xác định nguyên nhân tử vong của các em và liệu sữa có bị nhiễm bẩn hoặc chứa chất độc hại hay không.

Ngoài ra, Cục An toàn Thực phẩm đã được thông báo về vụ việc và sẽ tiến hành điều tra riêng.

